Римма Зюбина назвала актера, который отрекся от 'русского мира' в 2014 году и стал примером патриота: в Украине остался без работы

Актриса Римма Зюбина вспомнила имя украинского артиста, который еще в 2014 году принципиально отказался от участия в российских проектах и карьеры в РФ. Речь идет об Алексее Горбунове – одном из самых известных украинских актеров, который после начала войны на Донбассе окончательно разорвал связи с российской индустрией.

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Несмотря на то, что с 90-х его лицо было хорошо известно на российских экранах, он оставил все и вернулся в Украину, где, по словам Зюбиной, фактически остался без работы. Свое восхищение актером она выразила в интервью Евгению Климакину.

"Алексей Горбунов для меня пример. Тут уже другое, что Алексей потом оказался без работы вообще в Украине. Но это позиция. Сниматься у Михалкова, сниматься в топовых российских картинах и в 2014 бросить все", – призналась Зюбина.

Она подчеркнула, что для нее война началась не в 2022-м, а еще в 2014-м: с аннексии Крыма, Иловайска, Донецкого аэропорта и появления первых добровольческих батальонов. Именно тогда, как отметила актриса, каждый должен был сделать свой выбор – или принять "русский мир", или стать на сторону Украины.

После начала войны на Донбассе Алексей Горбунов сознательно отказался от всех контрактов в России, несмотря на риск остаться без стабильного дохода. В 2024 году в интервью "Подкасту Фонтан" Горбунов рассказал, что тогда для него это было тяжелое, но правильное решение. Его коллеги из Москвы убеждали, что в Киеве он не достигнет успеха, на который может рассчитывать в России. Однако артист решил не изменять своей совести.

"Меня спасло в это время то, что группа была "Грусть пилота". Мы взяли гитары и просто тупо начали ездить к пацанам в ВСУ и по госпиталям. И все", – поделился Горбунов.

Кроме сценической деятельности, Горбунов активно поддерживал украинских военных, выступая перед ранеными бойцами, которые лечились в госпиталях. Эти концерты не приносили ему дохода, но стали способом быть полезным в сложное время для страны. Несмотря на отсутствие съемок и признания на внутреннем рынке, актер остался в Киеве.

В феврале 2024 года Горбунов также дал откровенное интервью, в котором поделился собственными эмоциями относительно полномасштабного вторжения. Он сравнил состояние украинцев с разбитым сердцем. "Ну, как все люди переживают разорванное сердце? Опустошение, горе, потери, – пояснил звезда, – Как нормальный человек, он не может спокойно к этому относиться, причем неважно, где ты находишься – за границей, в Киеве, или в Одессе, или во Львове, или в Харькове. Это боль, которая все время с тобой".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Горбунов с руганью набросился на Дзидзьо, Полякову и других певцов, которые играют в кино. Он заметил, что довольно часто не может понять, почему режиссеры приглашают в свои проекты исполнителей, а не профессиональных актеров.

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