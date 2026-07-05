Разрушили стереотипы о возрасте: кто из украинских звезд обрел счастье с мужчинами, которые намного моложе их. Фото

Стереотип о том, что мужчина в паре обязательно должен быть старше женщины, все чаще разрушают не только обычные люди, но и знаменитости. Украинские звезды открыто говорят об отношениях с более молодыми избранниками, признаются, что сначала сами боялись разницы в возрасте, но в конце концов поняли – счастье не зависит от цифр в паспорте.

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Среди тех, кто обрел любовь с более молодыми мужчинами, – телеведущие, певицы и продюсеры. Некоторые уже более десяти лет живут в счастливом союзе, а кто-то только недавно создал семью. OBOZ.UA расскажет о них.

Надежда Матвеева – возлюбленный младше на 20 лет

Телеведущая Надежда Матвеева в 2022 году рассказала, что уже более года находится в отношениях с таинственным избранником, который работает в сфере, связанной с медициной.

Пара познакомилась на вечеринке у общих знакомых. По словам Матвеевой, мужчина сначала даже не знал, что она известная телеведущая, а больше всего его удивил именно ее возраст. Разница между ними составляет 20 лет.

Знаменитость не скрывала, что когда-то сама считала такие отношения невозможными, но жизнь изменила ее взгляды. Впоследствии она также рассказала, что получила предложение, однако личность возлюбленного Матвеева до сих пор не раскрывает.

Lama – почти десять лет вместе с возлюбленным, который младше ее на 18 лет

Певица Lama (Наталья Дзенкив) уже много лет строит отношения с Романом, который младше ее на 18 лет. Их история любви началась в 2016 году во время отдыха в Херсонской области, когда мужчина подошел к артистке из-за необычного аромата ее кофе.

Исполнительница неоднократно заявляла, что никогда не ощущала разницы в возрасте со своим избранником. Более того, она убеждена, что именно внутреннее состояние человека, а не дата рождения, определяет совместимость пары.

Певица также знакома с родителями избранника. По ее словам, мама Романа, которая старше артистки всего на пять лет, очень тепло отнеслась к их отношениям.

Недавно Lama даже советовала женщинам выбирать более молодых партнеров, отметив, что рядом с ними она чувствует себя моложе и получает больше положительной энергии.

Леся Никитюк – семья с военным, младше ее на 9 лет

В 2025 году телеведущая Леся Никитюк сообщила о помолвке с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Ее избранник моложе на девять лет.

Пара долгое время не афишировала роман. Только осенью 2024 года Никитюк впервые показала возлюбленного, а впоследствии раскрыла его имя. Известно, что Дмитрий уже много лет служит в Вооруженных силах Украины и участвовал в АТО.

Летом 2025 года телеведущая родила первенца – сына Оскара. Несмотря на помолвку, официальной свадьбы влюбленные пока не устроили.

Ирина Билык – неподтвержденный роман с мужчиной младше себя

Певица Оля Цыбульская намекнула на возможные изменения в личной жизни Ирины Билык. Артистка пошутила, что если бы в Украине проводили конкурс на "самого красивого молодого любовника", то попросила бы Ирину Билык не участвовать, ведь именно она якобы стала бы победительницей.

Сама народная артистка эти слова не комментировала и не подтверждала новых отношений.

Елена Мозговая – уже два десятилетия рядом с Дэвидом Аксельродом

Одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса остаются продюсер Елена Мозговая и певец Дэвид Аксельрод, который моложе своей жены.

В 2026 году пара отметила 20-летие своих отношений. Официально они поженились в 2015 году и воспитывают общую дочь Соломию.

Мозгова говорила, что главный секрет долгого брака – не романтика, а взаимное уважение, дружба и поддержка. Именно эти качества, по словам продюсера, помогают их семье оставаться крепкой, несмотря на трудности.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал об украинских звездах-мужчинах, у которых с их возлюбленными разительная разница в возрасте. Некоторые из этих романов вызывали острые споры, другие же с годами доказали, что большая разница в возрасте не всегда становится препятствием для крепких отношений.

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