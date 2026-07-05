"На поле боя почти нет выстрелов": Писториус сделал неожиданное заявление о ракетах Taurus для Украины

В настоящее время ситуация для Украины выглядит лучше, чем когда-либо ранее, хотя непосредственно на линии фронта существенных изменений не наблюдается. Поэтому Украина пока не нуждается в немецких крылатых ракетах Taurus.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию BILD. Отвечая на вопрос о возможной передаче Украине крылатых ракет Taurus, Писториус заявил, что не считает их в настоящее время необходимыми для нашего государства.

"Я не думаю, что Украине они (ракеты Taurus, – ред.) сейчас еще нужны", – ответил политик на вопрос журналиста.

Комментируя ситуацию на фронте, глава Минобороны Германии отметил, что непосредственно на поле боя существенных изменений нет. По его словам, линия фронта периодически смещается на несколько километров в ту или иную сторону, однако это сопровождается значительными потерями российских войск.

"Сейчас ситуация выглядит лучше, чем когда-либо прежде. Непосредственно на поле боя существенных изменений нет. Линия фронта смещается то на несколько километров в одну сторону, то в другую, но ценой невероятных потерь российских войск. Прежде всего, Украине все чаще удается наносить удары по целям непосредственно на территории России, уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", — отметил Писториус.

Министр также заявил, что сейчас для Украины ключевым вопросом является получение финансирования. Он сообщил, что речь идет о средствах из кредитных программ ЕС, а также из нового фонда поддержки, общий объем которых составляет около 70 млрд евро.

По словам Писториуса, вклад Германии в финансирование станет самым большим среди отдельных стран. Кроме того, он предположил, что к 2029 году Россия может получить возможность осуществить частичное вторжение на территорию НАТО, хотя произойдет ли это на самом деле, по его словам, пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Германии просит Соединенные Штаты Америки разрешить увеличить производство американского оружия. Прежде всего это касается крылатых ракет Tomahawk и боеприпасов к тяжелым зенитно-ракетным комплексам Patriot.

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