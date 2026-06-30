Разница в возрасте шокирует: топ-5 украинских звезд, которые нашли себе гораздо более молодых женщин

В последние дни в сети активно обсуждают личную жизнь известного 38-летнего украинского химика и блогера Глеба Репича. Причиной стала опубликованная им фотография с 18-летней возлюбленной Дариной, которая вызвала волну критики из-за значительной разницы в возрасте между влюбленными.

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На фоне этой дискуссии OBOZ.UA решил вспомнить украинских знаменитостей, которые в свое время также выбрали женщин, значительно моложе себя. Некоторые из этих романов вызвали острые споры, другие же с годами доказали, что большая разница в возрасте не всегда становится препятствием для крепких отношений.

Остап Ступка и Маргарита Ткач – разница в возрасте 34 года

Один из самых больших возрастных разрывов среди украинских звездных пар у народного артиста Украины Остапа Ступки. Его избранница – театральный критик Маргарита Ткач, которая моложе актера на 34 года.

Об их романе стало известно в конце 2024 года, когда Ступка подтвердил отношения в интервью OBOZ.UA. По словам артиста, их объединил театр. С тех пор пара периодически делится совместными фотографиями и не скрывает романтических отношений. В то же время Маргарита рассказывала, что ее семья сначала не поддержала эти отношения именно из-за выбора значительно более старшего мужчину.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова – разница в возрасте почти 29 лет

Певец Виктор Павлик и блогер Екатерина Репяхова уже несколько лет остаются одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Разница в возрасте между ними составляет 28 лет.

Познакомились они еще в 2015 году, когда Екатерина была всего лишь поклонницей творчества артиста. Впоследствии она стала его концертным директором, а их роман долгое время оставался за кадром. В 2020 году влюбленные поженились, а уже через год стали родителями сына Михаила.

Репяхова неоднократно заявляла, что долгое время совершенно не ощущала разницы в возрасте с мужем, хотя признавала, что с годами она стала более заметной. Сам Павлик говорил, что молодая жена придает ему сил и энергии.

Владимир Остапчук и Екатерина Остапчук – разница в возрасте 16 лет

Телеведущий Владимир Остапчук старше своей третьей жены Екатерины на 16 лет.

Их история началась в 2022 году после знакомства в соцсетях. Уже через несколько месяцев они начали жить вместе, а впоследствии официально оформили брак. В конце 2024 года у супругов родился сын Тимофей.

Пара до сих пор сталкивается с критикой из-за разницы в возрасте, однако Екатерина неоднократно отмечала, что это никогда не было для нее проблемой. Недавно супруги также вместе переехали в Канаду, а за несколько дней до этого сыграли свадьбу.

Вячеслав Довженко и Светлана – разница в возрасте 20 лет

Актер Вячеслав Довженко также обрел любовь с женщиной, которая моложе его на 20 лет. Его невеста Светлана работает художницей по костюмам.

После того как стало известно о предстоящей свадьбе, о паре стали больше говорить в сети. Именно из-за этого Светлана решила почти полностью отказаться от общения с прессой. По словам Довженко, неудачный опыт первого интервью убедил ее держать личную жизнь подальше от публичности.

Актер подтвердил, что свадьба все же состоится, однако без лишнего шума – только в кругу самых близких людей.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая – разница в возрасте около 16 лет

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец также состоит в браке с более молодой женщиной. Его жена Юлиана Корецкая моложе музыканта примерно на 16 лет.

Пара недавно официально оформила отношения, а Юлиана делилась в соцсетях совместными фотографиями и признаниями в любви. По случаю 44-летия мужа она также опубликовала пост, в котором рассказала об их семейных традициях, путешествиях и моментах, которые делают их брак особенным.

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