50-летняя певица Lama, у которой любимый на 18 лет младше, рассказала о преимуществах молодых мужчин и недостатках тех, кому за 40

Украинская певица Lama (Наталья Дзенкив), которая уже много лет находится в отношениях с младшим на 18 лет возлюбленным Романом, призналась, что советует женщинам обращать внимание на мужчин младшего возраста, и объяснила, почему считает такие отношения комфортными.

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Об этом она рассказала в комментарии ТСН, отвечая на вопрос о своем избраннике. По словам певицы, рядом с более молодым партнером женщина сама чувствует себя моложе и получает больше положительной энергии.

"Вообще, я советую всем женщинам выбирать мужчин моложе себя. Потому что, во-первых, женщина сама выглядит моложе с таким мужчиной, ведь в этом есть правильная молодая энергия. И ты тогда не чувствуешь этой депрессии (вероятно, речь идет о кризисе среднего возраста. – Ред.)", – сказала певица.

В то же время Lama заявила, что у нее был опыт общения с мужчинами старшего возраста, которые, по ее словам, находились в депрессивном состоянии. Артистка подчеркнула, что не обобщает, однако именно такие случаи повлияли на ее отношение к разнице в возрасте.

"Я не говорю, что все такие, но я сталкивалась с мужчинами, у которых после 40 лет уже "все пропало", они в депрессии, они еще и тебя "подсадят" на эту депрессию, и тебе будет плохо, и ты будешь с ним на таблетках сидеть", – отметила исполнительница.

Певица добавила, что для гармоничных отношений и хорошего самочувствия ей больше подходит партнер помоложе.

Отношения Натальи Дзенкив и музыканта Романа длятся с 2016 года. Ранее, в интервью Viva!, артистка рассказывала, что они познакомились в Херсонской области во время ее отдыха на море. По словам певицы, знакомство началось благодаря необычному аромату кофе, который ей привезла подруга из Канады.

"Это было летом 2016 года, я пила кофе на берегу моря, а кофе был не совсем обычный – его привезла мне подруга из Канады, он был с ванилью и орехом. Он сидел рядом и, можно сказать, подошел, привлеченный этим ароматом, а уже на фоне кофе у нас завязался разговор", – вспоминала Lama.

Впоследствии между ними завязалось общение, а позже – роман. Lama неоднократно подчеркивала, что они никогда не ощущали разницы в возрасте.

Ранее OBOZ.UA писал, что Lama рассказывала о необычном предложении руки и сердца от возлюбленного. Оказалось, этот момент был настолько неожиданным и эмоциональным, что артистка попросила сделать "дубль два", чтобы полностью осознать его.

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