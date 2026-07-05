В Польше повредили могилу украинского писателя: в МИД отреагировали. Фото

На Раковицком кладбище в польском Кракове в ночь на воскресенье, 5 июля, неизвестные повредили могилу известного украинского писателя Богдана Лепкого. С надгробия был похищен барельеф работы скульптора Грегожа Пецуха.

Видео дня

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Григорий Тихий в комментарии OBOZ.UA. По его словам, украинское генеральное консульство в Кракове уже обратилось в полицию.

Что известно

Кроме того, консулы обратились к администрации кладбища и городским властям с призывом провести расследование, установить все обстоятельства преступления и выявить причастных.

"Мы расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша", – подчеркнул он.

Кроме того, украинская сторона призывает принять неотложные меры для возвращения или восстановления барельефа и обеспечить надлежащую охрану места захоронения писателя.

"Мы ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем", – подчеркнул Тихий.

По данным историка-некрополиста Игоря Мончука, Богдан Лепкий скончался 21 июля 1941 года в Кракове. Писателя похоронили в гробнице его лучшего друга Игнатия Шайдзицкого, рядом с могилой посла УНР в Берлине (1921–1923 гг.) Степана Смаль-Стоцкого. В 1972 году на могиле установили барельеф с изображением писателя, созданный скульптором Грегожем Пецухом.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на разрушение союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля вновь должна стать болезненная тема общей истории, касающаяся Волынской трагедии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!