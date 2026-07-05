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Работодатели активно ищут этих специалистов: кого крайне не хватает на рынке труда

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
6,5 т.
Иллюстративное фото, женщина за ноутбуком
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В Украине на одного официально зарегистрированного безработного уже приходится почти две открытые вакансии, а работодатели ищут около 235 тысяч работников. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, а больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии для СМИ. По словам специалистов, в настоящее время спрос на работников значительно превышает предложение, особенно в сферах, где востребованы квалифицированные рабочие профессии.

Сколько украинцев официально ищут работу

В конце июня её услугами пользовались около 147 тысяч граждан. Из них статус зарегистрированного безработного имели примерно 93 тысячи человек. Больше всего людей, находящихся в поиске работы, зарегистрировано в:

  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Одесской области;
  • Полтавской области;
  • Киевской области;
  • Николаевской области;
  • Львовской области.

В то же время эти цифры отражают лишь количество граждан, официально обратившихся в службу занятости. Часть украинцев ищет работу самостоятельно через онлайн-платформы или социальные сети, поэтому реальное количество людей, ищущих работу, может быть больше.

На данный момент на Едином портале вакансий, который объединяет базу Государственной службы занятости и крупнейших украинских сайтов по трудоустройству, работодатели разместили около 235 тысяч актуальных вакансий. Таким образом, на одного официально зарегистрированного безработного приходится почти две открытые вакансии. Общий дефицит кадров в Украине уже составляет около 88 тысяч работников.

В каких регионах больше всего работы

Наибольшее количество предложений о трудоустройстве сегодня сосредоточено в столице и крупных экономических центрах страны. Лидерами по количеству вакансий стали:

  • Киев – почти треть всех открытых вакансий в Украине;
  • Львовская область – около 20,9 тысячи вакансий;
  • Днепропетровская область – 17,8 тысячи;
  • Киевская область – 15,5 тысячи;
  • Одесская область – 13,7 тысячи;
  • Харьковская область – 10,5 тысячи вакансий.

Каких специалистов не хватает больше всего

Наиболее острый дефицит работодатели ощущают среди представителей рабочих профессий. Именно эти специалисты в настоящее время являются одними из самых востребованных на украинском рынке труда. Чаще всего предприятия ищут:

  • электромонтеров;
  • слесарей;
  • сантехников;
  • электриков;
  • путевых монтеров;
  • слесарей по аварийно-восстановительным работам;
  • электрогазосварщиков;
  • сварщиков;
  • автослесарей;
  • водителей.

Почему возник дефицит кадров

В Государственной службе занятости объясняют, что главной причиной такого дисбаланса стало изменение структуры экономики в условиях войны. Из-за внутренней миграции населения и перемещения предприятий спрос на работников значительно вырос в относительно безопасных регионах страны. Зато в прифронтовых областях экономическая активность существенно сократилась, что изменило географию рынка труда.

Кроме того, многие предприятия сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов из-за мобилизации, выезда части населения за границу и демографических изменений. В результате даже при большом количестве открытых вакансий работодателям становится все труднее найти работников с необходимой квалификацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают ввести летнюю "сиесту" с 12:00 до 16:00, а также пересмотреть правила организации труда в условиях войны, сделав работу более безопасной и гибкой. Среди инициатив — удаленная работа после обстрелов, до 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, гибкое начало рабочего дня и обязательный доступ работников к укрытиям.

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