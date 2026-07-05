Работодатели активно ищут этих специалистов: кого крайне не хватает на рынке труда
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В Украине на одного официально зарегистрированного безработного уже приходится почти две открытые вакансии, а работодатели ищут около 235 тысяч работников. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, а больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии для СМИ. По словам специалистов, в настоящее время спрос на работников значительно превышает предложение, особенно в сферах, где востребованы квалифицированные рабочие профессии.
Сколько украинцев официально ищут работу
В конце июня её услугами пользовались около 147 тысяч граждан. Из них статус зарегистрированного безработного имели примерно 93 тысячи человек. Больше всего людей, находящихся в поиске работы, зарегистрировано в:
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Киевской области;
- Николаевской области;
- Львовской области.
В то же время эти цифры отражают лишь количество граждан, официально обратившихся в службу занятости. Часть украинцев ищет работу самостоятельно через онлайн-платформы или социальные сети, поэтому реальное количество людей, ищущих работу, может быть больше.
На данный момент на Едином портале вакансий, который объединяет базу Государственной службы занятости и крупнейших украинских сайтов по трудоустройству, работодатели разместили около 235 тысяч актуальных вакансий. Таким образом, на одного официально зарегистрированного безработного приходится почти две открытые вакансии. Общий дефицит кадров в Украине уже составляет около 88 тысяч работников.
В каких регионах больше всего работы
Наибольшее количество предложений о трудоустройстве сегодня сосредоточено в столице и крупных экономических центрах страны. Лидерами по количеству вакансий стали:
- Киев – почти треть всех открытых вакансий в Украине;
- Львовская область – около 20,9 тысячи вакансий;
- Днепропетровская область – 17,8 тысячи;
- Киевская область – 15,5 тысячи;
- Одесская область – 13,7 тысячи;
- Харьковская область – 10,5 тысячи вакансий.
Каких специалистов не хватает больше всего
Наиболее острый дефицит работодатели ощущают среди представителей рабочих профессий. Именно эти специалисты в настоящее время являются одними из самых востребованных на украинском рынке труда. Чаще всего предприятия ищут:
- электромонтеров;
- слесарей;
- сантехников;
- электриков;
- путевых монтеров;
- слесарей по аварийно-восстановительным работам;
- электрогазосварщиков;
- сварщиков;
- автослесарей;
- водителей.
Почему возник дефицит кадров
В Государственной службе занятости объясняют, что главной причиной такого дисбаланса стало изменение структуры экономики в условиях войны. Из-за внутренней миграции населения и перемещения предприятий спрос на работников значительно вырос в относительно безопасных регионах страны. Зато в прифронтовых областях экономическая активность существенно сократилась, что изменило географию рынка труда.
Кроме того, многие предприятия сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов из-за мобилизации, выезда части населения за границу и демографических изменений. В результате даже при большом количестве открытых вакансий работодателям становится все труднее найти работников с необходимой квалификацией.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают ввести летнюю "сиесту" с 12:00 до 16:00, а также пересмотреть правила организации труда в условиях войны, сделав работу более безопасной и гибкой. Среди инициатив — удаленная работа после обстрелов, до 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, гибкое начало рабочего дня и обязательный доступ работников к укрытиям.
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