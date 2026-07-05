Работодатели активно ищут этих специалистов: кого крайне не хватает на рынке труда

В Украине на одного официально зарегистрированного безработного уже приходится почти две открытые вакансии, а работодатели ищут около 235 тысяч работников. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, а больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

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Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии для СМИ. По словам специалистов, в настоящее время спрос на работников значительно превышает предложение, особенно в сферах, где востребованы квалифицированные рабочие профессии.

Сколько украинцев официально ищут работу

В конце июня её услугами пользовались около 147 тысяч граждан. Из них статус зарегистрированного безработного имели примерно 93 тысячи человек. Больше всего людей, находящихся в поиске работы, зарегистрировано в:

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Киевской области;

Николаевской области;

Львовской области.

В то же время эти цифры отражают лишь количество граждан, официально обратившихся в службу занятости. Часть украинцев ищет работу самостоятельно через онлайн-платформы или социальные сети, поэтому реальное количество людей, ищущих работу, может быть больше.

На данный момент на Едином портале вакансий, который объединяет базу Государственной службы занятости и крупнейших украинских сайтов по трудоустройству, работодатели разместили около 235 тысяч актуальных вакансий. Таким образом, на одного официально зарегистрированного безработного приходится почти две открытые вакансии. Общий дефицит кадров в Украине уже составляет около 88 тысяч работников.

В каких регионах больше всего работы

Наибольшее количество предложений о трудоустройстве сегодня сосредоточено в столице и крупных экономических центрах страны. Лидерами по количеству вакансий стали:

Киев – почти треть всех открытых вакансий в Украине;

Львовская область – около 20,9 тысячи вакансий;

Днепропетровская область – 17,8 тысячи;

Киевская область – 15,5 тысячи;

Одесская область – 13,7 тысячи;

Харьковская область – 10,5 тысячи вакансий.

Каких специалистов не хватает больше всего

Наиболее острый дефицит работодатели ощущают среди представителей рабочих профессий. Именно эти специалисты в настоящее время являются одними из самых востребованных на украинском рынке труда. Чаще всего предприятия ищут:

электромонтеров;

слесарей;

сантехников;

электриков;

путевых монтеров;

слесарей по аварийно-восстановительным работам;

электрогазосварщиков;

сварщиков;

автослесарей;

водителей.

Почему возник дефицит кадров

В Государственной службе занятости объясняют, что главной причиной такого дисбаланса стало изменение структуры экономики в условиях войны. Из-за внутренней миграции населения и перемещения предприятий спрос на работников значительно вырос в относительно безопасных регионах страны. Зато в прифронтовых областях экономическая активность существенно сократилась, что изменило географию рынка труда.

Кроме того, многие предприятия сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов из-за мобилизации, выезда части населения за границу и демографических изменений. В результате даже при большом количестве открытых вакансий работодателям становится все труднее найти работников с необходимой квалификацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают ввести летнюю "сиесту" с 12:00 до 16:00, а также пересмотреть правила организации труда в условиях войны, сделав работу более безопасной и гибкой. Среди инициатив — удаленная работа после обстрелов, до 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, гибкое начало рабочего дня и обязательный доступ работников к укрытиям.

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