УкраїнськаУКР
русскийРУС

Принц Гарри решил не брать с собой детей в поездку в Великобританию: названа веская причина

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
957
Принц Гарри решил не брать с собой детей в поездку в Великобританию
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Принц Гарри отправится по делам в Великобританию без супруги Меган Маркл и детей – 7-летнего принца Арчи и 5-летней принцессы Лилибет. Причиной стал вопрос безопасности: семья не получила постоянную государственную полицейскую охрану, на которой настаивал герцог Сассекский.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники, близкие к супругам. В то же время инсайдеры утверждают, что Маркл с детьми все еще могут присоединиться к принцу Гарри позже, если речь пойдет о других этапах его визита в Великобританию.

Принц Гарри отправился в Англию без детей

Как отмечает источник, принц Гарри должен был прибыть в Лондон вместе с семьей, однако планы изменились после того, как ему отказали в запросе на предоставление государственной полицейской охраны. Сам герцог уже неоднократно заявлял, что не считает безопасным привозить жену и детей в страну без надлежащей защиты.

Отметим, что после того как в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения обязанностей членов британской королевской семьи и переехали в США, они лишились права на автоматическую государственную охрану во время пребывания в Великобритании.

Принц Гарри не считает безопасным привозить жену и детей в страну без надлежащей защиты.

С тех пор каждый визит оценивается индивидуально, а решение об уровне охраны принимается отдельно. Однако во время поездок принца Гарри в Англию в последние несколько лет ему так и не обеспечивали надлежащую защиту, поэтому, например, в 2024 году герцог прилетал навестить больного раком отца, короля Чарльза III, всего на полчаса, а затем почти сразу отправлялся в Америку.

Несмотря на это, герцог Сассекский не отказался от намерения познакомить детей со страной, где он вырос. По словам источника, принц Гарри хочет показать Арчи и Лилибет свою родину, а также отвезти их в поместье Алторп, где похоронена его мать, принцесса Диана.

Герцог Сассекский не отказался от намерения познакомить детей со страной, где он вырос

Стоит отметить, что дети герцога еще ни разу не были в Великобритании в сознательном возрасте (семья переехала в США, когда принцу Арчи был всего 1 год).

"Для него важно, чтобы английская часть их наследия была частью их жизни. Но их безопасность превыше всего. Существуют реальные и достоверные угрозы, и он не будет подвергать свою семью опасности", – отмечает инсайдер.

Во время нынешней поездки принц Гарри планирует провести частную встречу с отцом, хотя едет на родину в связи с подготовкой к "Играм Непокоренных". В то же время официального подтверждения того, что Меган Маркл и дети все же присоединятся к нему позже, пока нет.

Во время нынешней поездки принц Гарри планирует провести частную встречу со своим отцом.

Как писал OBOZ.UA, еще неделю назад британские медиа сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривали возможность приехать в Великобританию всей семьей для участия в мероприятиях, посвященных подготовке к "Играм Непокоренных 2027" в Бирмингеме. Если бы этот визит состоялся, Арчи и Лилибет впервые с 2022 года увиделись бы со своим дедушкой – королем Чарльзом III.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Англияпринц ГарриЧарльз IIIМеган Маркл
Редакционная политика