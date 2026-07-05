Принц Гарри решил не брать с собой детей в поездку в Великобританию: названа веская причина

Принц Гарри отправится по делам в Великобританию без супруги Меган Маркл и детей – 7-летнего принца Арчи и 5-летней принцессы Лилибет. Причиной стал вопрос безопасности: семья не получила постоянную государственную полицейскую охрану, на которой настаивал герцог Сассекский.

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Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники, близкие к супругам. В то же время инсайдеры утверждают, что Маркл с детьми все еще могут присоединиться к принцу Гарри позже, если речь пойдет о других этапах его визита в Великобританию.

Как отмечает источник, принц Гарри должен был прибыть в Лондон вместе с семьей, однако планы изменились после того, как ему отказали в запросе на предоставление государственной полицейской охраны. Сам герцог уже неоднократно заявлял, что не считает безопасным привозить жену и детей в страну без надлежащей защиты.

Отметим, что после того как в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения обязанностей членов британской королевской семьи и переехали в США, они лишились права на автоматическую государственную охрану во время пребывания в Великобритании.

С тех пор каждый визит оценивается индивидуально, а решение об уровне охраны принимается отдельно. Однако во время поездок принца Гарри в Англию в последние несколько лет ему так и не обеспечивали надлежащую защиту, поэтому, например, в 2024 году герцог прилетал навестить больного раком отца, короля Чарльза III, всего на полчаса, а затем почти сразу отправлялся в Америку.

Несмотря на это, герцог Сассекский не отказался от намерения познакомить детей со страной, где он вырос. По словам источника, принц Гарри хочет показать Арчи и Лилибет свою родину, а также отвезти их в поместье Алторп, где похоронена его мать, принцесса Диана.

Стоит отметить, что дети герцога еще ни разу не были в Великобритании в сознательном возрасте (семья переехала в США, когда принцу Арчи был всего 1 год).

"Для него важно, чтобы английская часть их наследия была частью их жизни. Но их безопасность превыше всего. Существуют реальные и достоверные угрозы, и он не будет подвергать свою семью опасности", – отмечает инсайдер.

Во время нынешней поездки принц Гарри планирует провести частную встречу с отцом, хотя едет на родину в связи с подготовкой к "Играм Непокоренных". В то же время официального подтверждения того, что Меган Маркл и дети все же присоединятся к нему позже, пока нет.

Как писал OBOZ.UA, еще неделю назад британские медиа сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривали возможность приехать в Великобританию всей семьей для участия в мероприятиях, посвященных подготовке к "Играм Непокоренных 2027" в Бирмингеме. Если бы этот визит состоялся, Арчи и Лилибет впервые с 2022 года увиделись бы со своим дедушкой – королем Чарльзом III.

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