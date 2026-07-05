Вскоре на фоне постоянных требований Польши по поводу репараций с Германии там может прийти к власти - при ещё и мордорской поддержке! - полуфашистская АдГ, уже сейчас достаточно уверенно лидирующая по всем опросам.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Вона з задоволенням поведе з Польщею різноманітні цікаві історичні дискусії - про ЗАХІДНІ польські землі - та ще й, не виключено, спалить (звісно, випадково) черговий літак з усім польським керівництвом, кальковано зробивши такий собі Смоленськ-2.

Тобто ліворуч плідні занурення в історію захоплено підтримають німці - при тому, що українців праворуч мудра Польща вже нещодавно "увімкнула" на власний розсуд.

Хитровихитруваній Росії навіть не треба буде втручатися!

Бо щойно вона повторить якусь нісенітницю про Україну на кшталт "Східної Малопольщі", миттєво отримає грамотну відповідь про Східну Пруссію й Південну Фінляндію (може, навіть, про Північний Китай) - тож навіщо?

Поляки "впораються" самостійно…