Можно без всяких сомнений согласиться с тем, что сегодня украинский народ действительно переживает самый драматичный и решающий период в своей многовековой истории.

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Масштабна війна проти переважаючого за ресурсами агресора ставитиме під загрозу саме існування української державності, завдаючи колосальних людських та інфраструктурних втрат.

Якби ми не відносились до президента України, ми не можемо заперечувати, що саме він очолив безпрецедентний національний опір, який зупинив ворога в перші дні повномасштабного вторгнення.

Як зазначає The Gardian, завдяки дипломатичним зусиллям лідера країни Україна змогла переконати західних союзниках у необхідності надання важкого озброєння, що критично важливо для стримування ворога та захисту неба.

Постаті Трампа та Зеленського стали сьогодні визначальними, оскільки у часи глобальних криз інституції часто поступаються місцем особистому лідерству та політичній волі.

Екстремальні умови війни та геополітичного зламу вимагають швидких рішень, які ухвалюють безпосередньо перші особи держав.

Суспільство та міжнародні партнери орієнтуються на особисті сигнали, характер і стійкість конкретного керівника. Через емоційні, але прагматичні виступи перед парламентами та на міжнародних майданчиках Зеленський зміг залучити безпрецедентну військову та фінансову допомогу для нашої країни, яка стало визначальною запорукою нашої стійкості і героїчного опору.

Хочемо ми це визнавати чи ні, але Сполучені Штати залишаються головним донором безпеки у світі, тому від особистих рішень Трампа залежить обсяг зброї та фінансування для України. Його прагматичний стиль ведення політики руйнує традиційні дипломатичні формати, змушуючи обидві сторони війни шукати нові аргументи та змінювати стратегії. Будучи лідером супердержави, Трамп має амбіцію особисто закрити цю війну , через що його персональне бачення безпеки в Європі напряму впливає на майбутні кордони та суверенітет України.

Позиція Трампа щодо цієї жахливої війни постійно змінюється, як і його відношення до Зеленського. Несподівано для багатьох, Трамп раптово істотно змінює позицію щодо України і чи є Зеленський тепер переможцем війни.

Чому Трамп почав хвалити Зеленського, незважаючи на минулу ворожість? Відповідь криється у нових реаліях війни та конфлікті в Ірані. Трамп зненацька змінив риторику щодо України та її президента Зеленського, відверто вихваляючи його хоробрість. Експерти вбачають у цьому вплив далекобійних ударів по Росії та досвіду Києва у протидії іранським дронам. Про це йдеться у статті BILD.

Що ж могло стати причиною такої різкої зміни позиції?

Свою версію озвучив американський експерт Томас Єгер. На його думку, Зеленський сьогодні має "нові карти на руках" — насамперед завдяки українським ударам дронами по об'єктах у глибокому російському тилу. У Вашингтоні все ясніше усвідомлюють, що "українські Збройні сили можуть завдавати Росії потужних ударів", пояснив Єгер.

Додатково на зміну сприйняття Трампа вплинула і війна з Іраном. Вона продемонструвала, що навіть "масивна перевага" не гарантує автоматичного досягнення "політичних цілей".

Український досвід у сфері дронів раптом став особливо цінним.

Цікаво, що позитивні сигнали від президента США пролунали саме після загострення конфлікту з Іраном. Тегеран застосовував проти своїх опонентів ті ж дрони Shahed, які Росія вже довго використовує для атак на українські міста та критичну інфраструктуру.

Тому Україна сьогодні вважається одним із провідних фахівців у сфері протидії таким безпілотникам. Київ зміг закріпити за собою статус важливого партнера боротьби з іранськими дронами. Водночас у США та країнах Перської затоки суттєво зріс інтерес до українських безпілотних технологій та експертизи українських фахівців. Завдяки цьому Київ все більш активно утверджується не лише як отримувач західної допомоги, а й як повноцінний технологічний партнер.

Чи Зеленський виграв від війни в Ірані?

Чи могла війна з Іраном навіть політично зіграти на користь Зеленського.

"Я був би дуже обережний", — сказав військовий експерт Фабіан Гінц, відповідаючи на запитання. Чіткої відповіді, чому Трамп раптом почав публічно хвалити Україну, наразі немає. Втім, одне вже очевидно: війна з Іраном ще раз наголосила, наскільки вагомими для США та їхніх союзників стали українські розробки у сфері дронів та систем протидії безпілотникам.

США змінили позицію щодо війни в Україні.

У Кремлі стурбувалися можливою зміною позиції Трампа щодо України після саміту G7 в Евіані, де, за словами президента Франції Емманюеля Макрона, американський лідер дійшов висновку, що Росія не прагне миру. Глава МЗС РФ Сергій Лавров публічно вимагає від Вашингтона пояснень, водночас намагаючись зменшити значення підтримки Києва з боку Білого дому.

Крім того, Макрон на саміті в Антібі заявив, що США офіційно змінили позицію у війні Росії проти України.

За його словами, Вашингтон вперше зафіксував у спільному документі G7, що більше не є нейтральним посередником. США відкрито підтвердили підтримку територіальної цілісності України, а також зобов'язалися продовжувати надавати Києву військову та енергетичну допомогу та посилювати санкційний тиск на Росію.

Дональд Трамп змінив свою позицію на користь підтримки України через провал своєї стратегії на Близькому Сході, потреби в європейських союзниках, а також через визнання реальних військових успіхів ЗСУ на фронті. Після приходу до влади Трамп спочатку заблокував американське фінансування України. Однак геополітичні реалії літа 2026 року змусили Білий дім кардинально переглянути свій підхід, що викликало різке розчарування в Кремлі.

Як пише сер Білл Браудер - (британський фінансист американського походження, який раніше очолював найбільший фонд іноземних інвестицій в Росії. У 2005 році він був оголошений загрозою національній безпеці Росії і депортований до Великобританії), у своєму матеріалі на The Telegraph, незважаючи на всі зусилля, Трамп, можливо, щойно виграв війну за Київ.

Путін зробив ставку на те, що Захід втратить самовладання, і Україну завжди будуть тримати на короткому повідку її друзі. Цей повідець обірвався.

Трамп ніколи не мав на меті допомогти Україні перемогти. Але, можливо, він би все одно це зробив.

Позбавивши Америку влади над Києвом, президент дав Україні свободу перенести війну з Росією.

Під час президентської кампанії Дональд Трамп знову і знову обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 години. Звичайно, він цього не зробив. Минуло вже понад 1580 днів цієї війни, і вона все ще вирує. Але ось іронія. Власні дії Трампа, жодна з яких не була спрямована на допомогу Україні, можливо, наблизили кінець цієї війни більше, ніж будь-що до цього.

Повернімося до Джо Байдена. Він пообіцяв, що Америка буде з Україною "стільки, скільки потрібно", і надіслав понад 66 мільярдів доларів військової допомоги. Це було бажано. Але це було з однією жахливою умовою. В обмін на американську зброю Вашингтон вимагав, щоб Україна нічого не робила для "ескалації". Адміністрація Байдена повністю проковтнула брязкання ядерною зброєю Путіна і нав'язала Києву неможливу позицію. На практиці це означало, що Україна могла завдати удару по російських військах лише після того, як вони перетнули територію України. Подумайте, наскільки це абсурдно. Росія могла зосередити свої війська на кордоні в повній безпеці. Україні довелося чекати, поки ці війська вторгнуться, перш ніж їй дозволили відбити вогонь. Тож війна затягнулася. Росія зазнала вражаючих втрат, і час все ще був на її боці.

Потім з'явився Трамп. Одним з його перших кроків було придушення американських грошей та зброї. Він вимагав, щоб Україна відплатила Америці за допомогу Байдена через односторонню угоду щодо корисних копалин. І він принизив Володимира Зеленського перед усім світом на тій зустрічі в Овальному кабінеті, сказавши йому: "У тебе немає жодних карток". Це було деморалізуюче для України та для всіх, хто хоче, щоб Росія програла. Але це відкрило двері. Як тільки Вашингтон перестав фінансувати Україну, Вашингтон більше не міг віддавати Україні накази. Повідець був звільнений. Сполучені Штати більше не могли вимагати, щоб Україна щадила цілі всередині Росії. Ця єдина зміна змінила хід війни.

Протягом кількох місяців Україна використовує власні дрони та ракети, щоб розбити російську нафтопереробну та експортну промисловість.

Ми прокидаємося, спостерігаючи за картинами палаючих нафтопереробних заводів по всій Росії. Коли Путін відкрив свій флагманський економічний форум у Санкт-Петербурзі в червні, так званий "російський Давос", він розпочався з українського удару по нафтовому терміналу міста та чорного диму, що висів над горизонтом. У гавані горів військовий корабель. Його гості прибули на побачення його військового, який повертається додому.

Шкода реальна.

Часом ці удари вивели з ладу майже чверть російських нафтопереробних потужностей. Наприкінці травня російська нафтопереробка впала до найнижчого рівня за два десятиліття. Десятки регіонів запровадили нормування палива. На заправках утворюються черги, а в Криму колонки перестали обслуговувати звичайних водіїв. Нафтогазова наддержава більше не може постачати бензин своєму народу.

Це вражає. Поки Трамп і Європа вагаються щодо нафтових санкцій, Зеленський запровадив свій власний, один палаючий нафтопереробний завод за раз. Україна також завдає ударів по заводах з виробництва зброї та військових цілях, а також душить лінії постачання до окупованого Криму так, як ми не могли собі уявити рік тому.

Трамп сказав Зеленському, що в нього немає карток. Виявляється, Путін — той, хто нічого не має.

Зараз не час сидіти склавши руки та аплодувати. Час тиснути сильніше. Захід має допомогти Україні завершити роботу. Це означає більше озброєння. Це означає посилення протиповітряної оборони, щоб неминуча відплата Росії проти українських міст була набагато менш смертоносною. Це означає, що ми нарешті конфіскуємо приблизно 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку Росії, більшість з яких знаходиться в Європі, і передамо їх Україні для фінансування боротьби. Більше чотирьох років потому ці гроші все ще лише заморожені, а не вилучені. І це означає вторинні санкції проти нафтопереробних заводів в Індії, Китаї та Туреччині, які продовжують купувати російську нафту, так що військова машина Путіна не має грошей і зупиняється.

Я провів більше десяти років як один із найрішучіших опонентів Путіна. Я знаю, як він читає слабкість, і знаю, як він читає силу. Він грав у азартні ігри, що Захід втратить нерви, і що Україну завжди тримають на короткому повідку з боку власних друзів. На один раз цей повідець зірвався. Наша робота зараз полягає в тому, щоб переконатися, що це не так.

Таким читом, як зазначає британський фінансист, скорочення жорсткого контролю та фінансування з боку США парадоксальним чином "зняло Київ з повідця", дозволивши Україні перенести війну на територію Росії та змінити баланс сил на свою користь.

Позиція Трампа справді демонструє зрушення у бік визнання успіхів Києва, оскільки успішне завершення війни в Україні може дати йому головну зовнішньополітичну перемогу.

Аналітики та медіа фіксують зміну риторики Білого дому, пов'язуючи особисті політичні інтереси Трампа із необхідністю сильної позиції України на переговорах.

Для нього успішний кейс припинення війни на вигідних умовах - це потужний внутрішньополітичний козир перед виборами до Конгресу США: Поразка чи капітуляція України виглядала б як геополітичний провал США.

Якщо для Зеленського перемога – це питання виживання держави, то для Трампа – це ключовий елемент його політичного реноме.

Визначальним щодо подальших подій, які невпинно наближаються є те, що Трамп зняв з України "повідок", який накинув на Україну Байдена, не допускаючи ескалації війни і забороняючи використання американської зброї, нанесення далекобійних ударів по Росії.

Україна отримала свободу в застосуванні далекобійної зброї і змінила стратегічний розвиток війни.

Вже 81% населення Росії підтримують негайне завершення війни на будь-яких умовах і лише 9% продовжують бути впевненими у тому що потрібно воювати до кінця, чітко не усвідомлюючи до якого кінця. Якщо 40-денний план Зеленського буде виконаний, а сумнівів у цьому немає, то все може закінчиться ще раніше, ніж передбачають аналітики.

В Москві вже навіть провели репетицію похорон путіна, похоронивши Іванова.

Тепер США вже не нейтральний спостерігач у цій війні, Сполучені Штати стали на бік України.

Вивітрився навіть дух Анкориджа.

Трамп виграв війну за Україну.

Тепер вже стає очевидним, що і Трампу потрібна перемога України, як і українському народу.