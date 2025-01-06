Бойфренд Леси Никитюк сделал предложение ведущей. Первые фото с обручальным кольцом

Телеведущая Леся Никитюк получила предложение руки и сердца от своего бойфренда-военнослужащего Дмитрия Бабчука. Однако происходило признание странным способом.

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Сначала ведущая опубликовала в InstaStories, что приобрела в Карпатах для любимого теплый вязаный свитер с рисунком волка. "Я взяла тебе", – подписала она фото. За почти половину дня ведущей публично прилетел ответ от Дмитрия Бабчука.

Он опубликовал фото за рулем автомобиля, где в руках держал кольцо из серебра (или белого золота) с драгоценными камнями. "Смотри, что взял тебе, померишь?" – обратился он к любимой.

Уже через сорок минут на странице телеведущей появились первые фотографии, на которых она счастливо показывает правую руку, а на безымянном пальце красуется то самое кольцо.

"Здесь и не откажешь", – подписала она опубликованные кадры.

Леся Никитюк в то время стояла посреди заснеженного хвойного леса. Для такого события она даже сделала новый маникюр, а для особого момента надела белую шубку с имитацией шерсти.

Что известно о Дмитрии Бабчуке

Избранник Леси Никитюк – 28-летний военный, служащий в морской пехоте. Защитник называет себя "пенсионером ВСУ" и "следующим мэром Одессы". Социальная сеть Дмитрия, за которой следит Леся Никитюк, заполнена кадрами в амуниции с фронта.

До того как Дмитрий Бабчук попал в морскую пехоту, он стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Восемь лет своей жизни жених Леси Никитюк посвятил защите Украины, в течение которых успел побывать на разных направлениях, выполняя сверхсложные задачи.

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