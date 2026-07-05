Что касается Карла Маркса: мы все изучали классовую борьбу, а что такое классы в мире — это бедные и богатые. Бедные не любят богатых — отсюда и борьба. Но здесь всё пошло наперекосяк. Потому что жлобы, на самом деле, — это класс, в котором богатые и бедные не имеют никакого значения, ведь бедный жлоб и богатый жлоб — всё равно жлобы. Поэтому классовая близость бедного жлоба ближе к богатому жлобу, а не к бедному интеллигенту. Поэтому бедный жлоб всегда будет голосовать за богатого жлоба, а не за бедного интеллигента. То есть бедный жлоб и богатый жлоб — это один класс, и Маркс пролетает.

Видео дня

Некоторые люди просто не задумываются о том, что они делают, они безответственны.

Когда это просто Вася — это одно. Но когда в парламенте принимают идиотские законы — это другое. И именно идиотские законы открывают путь коррупции. Рагули открывают путь коррупции, потому что они не мыслят интересами государства.

Украинцы хотят, чтобы президент был справедливым, как Иисус Христос, красивым, как Ален Делон, чтобы он был беден, как Робин Гуд, но чтобы он всё всем раздавал — чтобы он был Ангелом! И ещё был талантливым, таким, как Наполеон.

Возможно, этот народ решит, что этой страны не должно быть, и что этого народа не должно быть, всё возможно. Тогда, значит, так и будет. Но могут быть люди, которым это не понравится, и они будут что-то предпринимать...

Украинцы — они чемпионы по такому, я бы сказал, циклическому самоубийству.

Я всегда говорил, что украинцев никто не может победить, кроме самих украинцев. И всё время они это доказывали, на протяжении всей своей истории.

А что ты с этим поделаешь? Ни х*я! Я им говорю, что они дураки, я им всё время это говорю.

Они глупы и безответственны, они как дети... Я не политик, и я могу говорить о своём народе, не пытаясь ему понравиться. Так и есть.

* Жлоб и рагуль — это почти одно и то же. Хотя "рагуль" — более изысканное определение