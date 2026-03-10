Ирина Билык завела молодого любовника? Оля Цибульская намекнула на сенсацию в личной жизни коллеги

Похоже, в личной жизни народной артистки Украины Ирины Билык произошли серьезные изменения. Как намекнула коллега певицы по сцене, Ольга Цибульская, она закрутила роман со значительно более молодым мужчиной.

Общаясь с ведущим проекта "Розмова" исполнительница в шутку отметила, что во время своего концерта в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины может устроить среди поклонниц конкурс на "самого молодого любовника". В то же время знаменитость обратилась к Ирине Билык с просьбой не участвовать в соревновании, мол, точно одержит победу.

На сенсацию в личной жизни коллеги Ольга Цибульская намекала и в эфире программы "Сніданок з 1+1". Певица рассказывала о предстоящем музыкальном шоу в таком же контексте, только отмечала, что устроит конкурс на "самого красивого любовника". И в этом случае она просила Билык воздержаться от участия.

Стоит отметить, что личная жизнь народной артистки Украины всегда была довольно бурной. Первым мужчиной, который смог покорить сердце Ирины Билык стал продюсер Юрий Никитин. Они познакомились на музыкальном фестивале в 1990-м и довольно быстро закрутили роман. Билык и Никитин строили отношения восемь лет, пока между ними не пробежала черная кошка. Певица хотела родить ребенка, а вот продюсер не был готов к отцовству. Разные планы на будущее и стали причиной их разрыва.

Однако долго Ирина Билык не была "холостячкой". В 1998-м звезда начала встречаться с манекенщиком Андреем Оверчуком, а уже через год они стали родителями сына Глеба. Влюбленные даже обвенчались, но пронести свою историю любви через всю жизнь не смогли. В 2001-м пара разошлась из-за измены со стороны Оверчука.

Очень скоро Ирина Билык закрутила роман с Дмитрием Коляденко. Отношения артистов были похожи на "американские горки", ведь они часто ссорились, расходились, а потом снова мирились. И все же в 2006 году звезды решили идти разными жизненными путями. Позже покорить сердца певицы удалось танцовщику Дмитрию Дикусару. В 2007 году влюбленные сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро, но украинское законодательство не признавало их брак действительным. Эти отношения не были долговременными, ведь уже через три года Билык ушла от танцовщика.

Первый официальный брак артистка заключила с фотографом Асланом Ахмадовым в 2015 году. Пара долгое время скрывала от публики важное событие, а нарушить молчание решила лишь после появления на свет сына Табриза. Казалось, что Ирина Билык наконец-то нашла "своего" человека, но все оказалось совсем не так. В 2021 году певица и фотограф расстались, объяснив свое решение тем, что с годами сильно изменились.

