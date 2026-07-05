Появились первые фото со свадьбы Тейлор Свифт за $50 млн: как выглядит платье самой популярной певицы США

В сети появились первые кадры со свадьбы певицы Тейлор Свифт и звезды НФЛ Трэвиса Келси стоимостью 50 миллионов долларов, которую до последнего держали в строгом секрете. Хотя официальные фотографии молодоженов в свадебных нарядах пока не обнародованы, уже стали известны основные детали платья артистки, созданного специально для церемонии.

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Как сообщила представительница певицы, на которую ссылается Daily Mail, свадебный наряд для Свифт разработал креативный директор Dior Джонатан Андерсон. Хотя конкретную стоимость не раскрывают, однако известно, что цены на платья этого модного дома могут достигать шестизначных цифр.

Образ дополнили украшения Cartier, туфли Christian Louboutin, изготовленные на заказ, а также сапфировый браслет, который, по информации американских медиа, стал ее символическим "чем-то голубым" – подарком от Трэвиса Келси.

Генеральный директор сети американских кинотеатров AMC Адам Арон, который был среди гостей, после церемонии опубликовал подробное описание увиденного. В удаленном теперь посте он назвал образ певицы "потрясающим белым свадебным платьем с длинным шлейфом, прикрытым фатой".

По его словам, церемония была эмоциональной, а брачные клятвы молодоженов – очень личными и трогательными.

Сама свадьба состоялась 3 июля на спортивной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Организаторы полностью изменили облик комплекса, превратив его в огромный сад. На фотографиях видны высокие деревья, зеленые композиции, цветочные арки, персиковые и изумрудные драпировки, романтично оформленные коридоры и большая лестница, устланная бархатным ковром.

У входа в праздничный зал стены украсили десятками фотографий Тейлор Свифт и Трэвиса Келси разных лет – от детских снимков до кадров из их отношений. В центре декора разместили монограмму T&T, которую также использовали на сувенирах для гостей.

По словам присутствующих, после церемонии все проходили через потайную дверь за алтарем в главный зал, где началось торжество. Пространство было оформлено в стиле сказочного сада, а атмосферу дополняли живая музыка и специально подготовленное световое шоу.

По информации In Style, церемонию посетили около 1000 гостей. Среди них были Селена Гомес, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Эд Ширан, Дуа Липа, Бейонсе, Jay-Z, Стивен Спилберг, Дакота Джонсон, Зои Кравиц и многие другие знаменитости.

Свадебную церемонию провел актер Адам Сэндлер. При этом молодожены отказались от традиционных подружек невесты и шаферов.

Интересно, что всех гостей обязали подписать соглашения о неразглашении, а телефоны изымали при входе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что среди цветов в саду также состоялась помолвка Тейлор Свифт. Певица также демонстрировала впечатляющее обручальное кольцо.

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