Начинаем работу над "Белой книгой"!

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На днях в Киеве, на базе ГП "Леса Украины", мы провели масштабный круглый стол, который собрал ключевых стейкхолдеров для обсуждения будущего лесной и деревообрабатывающей отраслей.

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Разом із заступником Міністра економіки Тарасом Висоцьким та очільником ДП "Ліси України" Ігорем Зубовичем (починали весь цей двіж разом і з Юрієм Болоховцем звісно) ми ініціювали цю зустріч, щоб відверто поговорити про те, куди рухається галузь і чому нам потрібен принципово новий підхід.

Хто долучився до діалогу?

Нам вдалося зібрати безпрецедентне коло фахівців та управлінців. Участь в обговоренні взяли голови парламентських комітетів: Олег Бондаренко (екологічний), Андрій Герус (енергетичний), Олена Шуляк (місцевого самоврядування та містобудування). Також активно долучилися мої колеги-депутати: Олександр Матусевич, Дмитро Кисилевський та Богдан Кицак.

Окрім парламентарів, до нас приєдналися представники Офісу Президента, Уряду, ДАЛРУ, Держліспроекту, Державного науково-дослідного інституту економічного моделювання Ігор Гужва. Потужно був представлений науковий сектор (НУБіП, Лісотехнічний університет, ДНДІІЕМ), політики попередніх каденцій знаних в сфері лісового господарства Віктор Галасюк та Микола Томенко, а також представники громадськості й бізнесу, зокрема Юрій Дюг від Федерації роботодавців України, Микола Когут від громадської ради.

Чому нам потрібна Біла книга, якщо є Стратегія-2035?

Так, в Україні діє Державна стратегія управління лісами до 2035 року. Але сьогодні цього документу вже недостатньо.

Біла книга — це значно ширший і глибший документ. Ми маємо остаточно відійти від сприйняття лісу виключно як об'єкта охорони чи сировини для експорту.

Сьогодні ліс — це:

Енергетична безпека: альтернативна енергетика та стабільне проходження опалювального сезону під час блекаутів.

Спроможність громад: нові робочі місця, розвиток територій та податки до місцевих бюджетів.

Економіка доданої вартості: глибока переробка, меблева промисловість та будівельні матеріали для відбудови.

Екологія: збереження довкілля за зрозумілими та збалансованими правилами.

Які наші наступні кроки?

Створення потужної Робочої групи. До неї ми також обов'язково запросимо представників правоохоронного, антикорупційного та аграрного комітетів Верховної Ради.

Напрацювання Технічного завдання (ТЗ). Це фундамент, який детально опише, що саме має містити Біла книга.

Залучення Уряду. Після затвердження ТЗ робочою групою ми звернемося до Прем'єр-міністра та Уряду для ініціювання відкритого конкурсу, щоб обрати компетентну інституцію, яка очолить процес написання.

Колаборація та робота (10-12 місяців). До написання Білої книги будуть залучені всі: українські та міжнародні експерти, науковці, урядовці, представники Офісу Президента, громадськість та сама галузь.

Наша глобальна мета

Біла книга стане багаторічним дороговказом для Парламенту, Уряду, Президента та міжнародних партнерів. Ми прагнемо науково обґрунтовано відновити обсяги заготівлі, суттєво підвищити врожайність наших лісів і досягти максимальних європейських показників — на рівні Німеччини чи Польщі.

Ми впроваджуватимемо найкращі європейські практики, щоб лісопромисловий комплекс став одним із найпотужніших секторів економіки України.

Робота вже триває! Дякую всім учасникам за конструктив та готовність брати на себе відповідальність.