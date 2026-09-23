Что на самом деле произошло с госаппаратом за 8 лет обещаний сократить его:

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Госслужащие (НАДС, фактически): 176,5 тыс. в 2020 году → 155,1 тыс. в июне 2026 года.

Но минус 12%, и это отток кадров, а не реформа.

Далее текст на языке оригинала.

Вакансій щороку ті самі 30-40 тисяч: їх "скорочують" у 2019, 2021, 2023 і знову у 2026.

Міністерства обʼєднували, створювали, ліквідовували і розʼєднували:

15 (2019) → 20 (2021) → 19 (2024) → 15 (2025) → 17 (2026).

Оплата праці по розпоряднику "Кабмін" у законах про бюджет: 1,7 млрд (2019) → 7,0 млрд (2025).

Фонд оплати праці працівників держорганів (НАДС): 38 млрд (2020) → 93 млрд (2025).

Секретаріат КМУ на 2027: +15%.

Жодна з 12 заяв не зменшила ці цифри.

P.S. У цю пʼятницю черговий перезапуск Координаційної ради з питань держуправління….цього разу точно вийде)))