Блог | Восемь лет обещаний Зеленского: почему сокращения госслужащих до сих пор нет?
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Что на самом деле произошло с госаппаратом за 8 лет обещаний сократить его:
Госслужащие (НАДС, фактически): 176,5 тыс. в 2020 году → 155,1 тыс. в июне 2026 года.
Но минус 12%, и это отток кадров, а не реформа.
Далее текст на языке оригинала.
Вакансій щороку ті самі 30-40 тисяч: їх "скорочують" у 2019, 2021, 2023 і знову у 2026.
Міністерства обʼєднували, створювали, ліквідовували і розʼєднували:
15 (2019) → 20 (2021) → 19 (2024) → 15 (2025) → 17 (2026).
Оплата праці по розпоряднику "Кабмін" у законах про бюджет: 1,7 млрд (2019) → 7,0 млрд (2025).
Фонд оплати праці працівників держорганів (НАДС): 38 млрд (2020) → 93 млрд (2025).
Секретаріат КМУ на 2027: +15%.
Жодна з 12 заяв не зменшила ці цифри.
P.S. У цю пʼятницю черговий перезапуск Координаційної ради з питань держуправління….цього разу точно вийде)))