Йост Кляйн впервые появился на публике после дисквалификации с Евровидения и со сцены прокомментировал скандал. Фото и видео

Представитель Нидерландов на Евровидении 2024 Йост Кляйн (Joost Klein) впервые появился на публике после дисквалификации с конкурса. Голландский рэпер выступил на музыкальном фестивале Freshtival в Энсхеде.

Об этом сообщает местное издание AD. Фанаты ожидали, что артист прокомментирует скандал на Евровидении. Кляйн вышел на сцену под свой конкурсный трек "Europapa", представившись международным артистом.

"Теперь я международный артист, я делаю все возможное. Я знаю, что вы ждете от меня какого-то комментария [о дисквалификации], но я просто скажу, что люблю вас", – заявил он зрителям. Буквально через несколько минут после выступления Кляйн также объявил, что "сейчас опубликует важное сообщение в Instagram".

Впоследствии на странице исполнителя появилась Insta-stories "Love always wins", что переводится, как "Любовь всегда побеждает". Сейчас песня "Europapa" Кляйна – самая популярная среди всех композиций песенного конкурса этого года, пишет Дом Евровидения.

Напомним, Европейский языковой союз (EBU) подверг критике версию событий нидерландского общественного вещателя Avrotros о дисквалификации участника от Нидерландов. Avrotros отмечал, что причиной инцидента якобы стало обычное "угрожающее движение" в отношении женщины, но рэпер ее не касался. Однако EBU протестует, а свидетели заявляют, что на самом деле между ними произошла ссора, в результате которой было повреждено имущество. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как в Нидерландах поддержали дисквалифицированного с Евровидения Йоста Кляйна: Europapa сыграли в храмах, а конкурс подвергли критике на ТВ.

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