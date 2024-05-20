К сожалению, Иран был, есть и остается недружественной страной.

И смена говорящей головы вряд ли что-нибудь изменит.

В Иране власть принадлежит не президенту, а аятолам и муллам - фанатичным религиозным лидерам.

А они известны на весь мир своим умом, гуманностью, миролюбием и образованностью - просто пробу некуда ставить.

Не стоит напоминать о шахедах, ракетах и прочих радостях, которыми они торгуют с российскими убийцами.

Не стоит напоминать, наверное, кого они хотят уничтожить.

Не стоит напоминать, что они сделали с некогда светской, цивилизованной страной.

Если бы все эти деятели сели в один российский вертолет (было бы неплохо, чтобы вместе с ними в него село и российское руководство) и расхерячились о какую-нибудь скалу в труднодоступном районе, я бы скорби не предавался.

Иногда неплохо думать, что высшие силы порою берут на себя работу военного трибунала.