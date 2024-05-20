Апогей нежности и элегантности. Король Филипп VI и королева Летиция к 20-летию свадьбы показали семейные фото с дочерьми

Король Испании Филипп VI и королева Летиция к 20-летию своей свадьбы продемонстрировали семейные фотографии с двумя детьми – дочерями Леонорой и Софией. Фотосессию провели в садах королевского дворца в Мадриде (Испании). Снимки были максимально семейны, что могли передать через экран тесную связь членов семьи.

Все внимание зрителя привлекает королева Летиция благодаря яркому твидовому джемперу. Другие члены семьи избрали пастельные голубовато-белые тона своих образов. Фотографиями поделилось испанское медиа Libertad Digital.

Король и королева поженились 22 мая 2004 года в соборе Альмудена в Мадриде и с тех пор довольно редко члены семьи показывают любовь друг к другу на публике, поэтому фотосессия стала "глотком свежего воздуха" для фанатов.

На фотографиях они предстали в одежде из массмаркета, но когда дело дошло до аксессуаров, стоимость образов значительно увеличилась. Тот же яркий пиджак цвета фуксия на королеве Летиции был приобретен в Mango из прошлогодней коллекции, старшая дочь – 18-летняя принцесса Леонор – выбрала голубой джемпер от ZARA, а младшая – 17-летняя инфанта София – твидовый от Mango. Только она решила надеть классические синие джинсы в то время, как другие – белые.

Из аксессуаров королева Летиция выбрала серьги Gold&Roses из 18-каратного розового золота с бриллиантами. Как отмечает источник, их стоимость составляет около 3000 евро. Однако кольцо на руках Ее Величества так и незаметно.

Король Филипп VI имел более неформальный образ, надев белую рубашку с расстегнутыми несколькими пуговицами без галстука или бабочки. Он решил не создавать сплошь классический наряд, а скомпоновал разные цвета и текстуры: джемпер серого оттенка с мелкими полосками, а брюки – темно-синего.

Интересно то, что непринужденную атмосферу королевские особы решили воплотить в макияж. Королева и дочери передали свою природную красоту без ярких теней или помад.

Ранее OBOZ.UA писал, что впервые в истории Испании Секретариат Ее королевы Летиции возглавила женщина. Она будет правой рукой Ее Величества.

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