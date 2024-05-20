Прекращение огня;

полный обмен военнопленных всех на всех;

безопасность ядерная, энергетическая и продовольственная;

реальные и действенные гарантии, в том числе относительно невозобновления боевых действий, — с возможным вводом международных миротворческих сил — на время перемирия, то есть до заключения мирного договора, со стороны США, Великобритании, Германии, Франции (перечень условный) и/или других влиятельных стран;

отдельным пунктом — гарантии от КНР;

обязательство решения территориальных, экономических, гуманитарных и прочих связанных вопросов исключительно дипломатическим путём через многосторонние переговоры о мирном договоре и постоянных гарантиях.

(Параллельно — вступление Украины в ЕС, а также "план Маршалла" от Соединённых Штатов.)

Я не знаю, это победа или поражение. Я знаю, что это возможно уже сейчас. Остальное — потом. В зависимости, в частности, от результатов выборов в Америке. Возможно — не одних. Срок определить сложно. Но это сразу — ещё до подписания мирного договора об условиях прекращения войны — должен быть гарантированный мир, а не временная передышка. На то и гаранты.

Кто-то хочет больше и быстрее? Конечно. Я — тоже. Но, может, кто-то ещё и знает КАК?