Си видит Украину частью 'китайской Европы'. Совпадает ли это с позицией России? Интервью с Портниковым

Подошел к завершению очередной период оживления "обмена мнениями" среди ведущих стран мира. За последнее время состоялось несколько важных встреч западных политиков с главой КНР Си Цзиньпином, где стороны изложили свое видение нынешней ситуации относительно войны в Украине и других важных вопросов во взаимоотношениях.

Сначала товарища Си посетили канцлер Германии Шольц и госсекретарь США Блинкен, а сам лидер КНР посетил президента Франции Макрона. Последняя знаковая встреча состоялась на днях – Си посетил российский диктатор Путин.

Своим мнением насчет того, на какую дальнейшую стратегию ведущих мировых государств можно рассчитывать относительно войны и мира в Украине, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

США – период неопределенности до выборов

Что касается США, то о какой-то определенной стратегии на ближайший год говорить достаточно сомнительно. Многое будет зависеть от того, как пройдут президентские выборы и довыборы в Конгресс. Только после этого мы сможем говорить о каком-то уровне понимания ситуации с точки зрения возможностей Белого дома.

Все говорили еще в 2022 году, что Путин в любом случае будет пытаться дотянуть эту войну до президентских выборов в Штатах, чтобы понимать, в каком виде ее продолжать. Вот это и происходит.

Но надо понимать простую вещь, что когда речь идет о США, то они уверены, что война должна заканчиваться за столом переговоров. Это убеждение вообще всего Запада.

Позиции Байдена и Трампа отличаются только в одном. Первый хотел бы, чтобы у Украины была за столом для переговоров с РФ сильная позиция. Второй уверен, что он сможет добиться положительного для Штатов результата, а значит и для Украины, без Украины как таковой. Но в любом случае оба политика уверены в том, что должны быть переговоры. Байден хотел бы помогать Украине так, чтобы Россия осознала, что с Украиной нужно будет говорить серьезно, а не как с мятежной провинцией.

Трамп уверен, что он убедит Путина закончить конфликт так, чтобы Путин сохранил политическое лицо, а Соединенные Штаты выглядели бы страной, принесшей мир в регион. Как это связано с действительностью – это совсем другое дело. Но это та тактика, которой Соединенные Штаты придерживаются уже два с половиной года.

Россия: Украина не имеет права решать свою судьбу

Для РФ Украина – часть плана обновления границ России образца 1991 года. Для Путина это просто один из эпизодов, и сама Украина для него не существует. Это просто обычные российские области, которые должны быть возвращены назад.

За время войны произошла определенная трансформация плана, по которому Москва должна добиться своей цели. У Путина может быть множество вариантов дальнейшего развития событий. От полной оккупации украинской территории, с присоединением ее к областями к РФ, к сохранению какого-либо украинского государства, которое может опять-таки либо стать марионеточным государством в составе союзного с Россией и Беларусью, либо стать нейтральной серой зоной между РФ и Западом. Но в любом случае Путин уверен, что не Украине решать, как она будет выглядеть в будущем на политической карте мира и будет ли она на этой карте вообще существовать.

Пока что Путин создает условия для окончательного решения этой проблемы. Его армия должна оккупировать столько украинских территорий, сколько у нее хватит сил, чтобы даже если будут какие-то переговоры с Западом, то вопросы будущего этих территорий даже не обсуждались, потому что они будут записаны в Конституцию РФ. И любые попытки их отвоевать политическим путем могут привести только к новой эскалации войны.

С другой стороны, Путину нужно (даже если он осознает, что он не сможет захватить всю территорию Украины) превратить ее в потенциальную территорию экономической и жизненной безнадежности, чтобы даже в случае окончания войны для других бывших советских республик Украина стала вечным примером того, что бывает с теми, кто противится российской агрессии. Такой, я бы сказал, вечный Ливан. Мол, видите ли, украинцы боролись с Россией, но сейчас живут гораздо хуже, чем могли бы жить, если бы согласились с российскими условиями.

И таким образом эта показательная жестокость и агрессия против Украины, сколько бы она ни продолжалась, с точки зрения Кремля должна способствовать дальнейшей интеграции бывших советских республик в состав самой России. То есть чтобы они, когда им будет сделано такое предложение, даже не думали отказываться. То есть чтобы пример Украины всегда стоял перед глазами.

Конечно, идеальный для Путина вариант – полная интеграция украинских земель в состав РФ, возможно, за исключением западных территорий, которые могут остаться вне российского влияния, чтобы не создавать дополнительно какого-либо потенциала сопротивления.

Сегодня Россия настраивается на длительную бойню, войну на истощение, на уничтожение, на оккупацию того, что сможет захватить. И это часть большого плана, по которому в 2030 году Путин должен уже избираться на пост президента Союзного государства, которое должно охватить весь бывший Советский Союз или, по крайней мере, ту его территорию, которую можно будет полностью оккупировать военным или политическим путем.

Евросоюз – отсутствие единой позиции по войне

Позиция и действия Евросоюза будут зависеть от выборов президента в Штатах и от того, насколько европейцы понимают опасность для себя разрушительных процессов в результате поражения Украины. В настоящее время это понимание постепенно увеличивается. Есть осознание того, что если Россия победит Украину, если ее бойцы выйдут на границы с европейскими странами, это приведет к тому, что РФ будет заявлять претензии на собственную сферу влияния в Центральной Европе, которая была до краха Союза. Это одна опасность, о которой могут думать европейцы.

Другая опасность – усиление пророссийских и популистских движений в самой Европе и тех политиков, которые требуют взаимопонимания с Москвой. Они понимают, что в случае победы России эти тенденции усилятся. Поэтому Европе нужна такая Украина, которая, по крайней мере, не попала бы в российскую сферу влияния, которая могла бы себя отстоять. И, кстати, такую Украину европейцы могли бы развивать, инвестировать в нее даже в том случае, если они не пойдут на принятие Украины в НАТО и на предоставление каких-то собственных гарантий безопасности.

Такая Украина должна стать для них витриной благосостояния, такой, условно говоря, Федеративной Республикой Германия времен холодной войны.

Однако в Европе и сегодня соревнуются несколько концепций, а потому с точки зрения интенсивности участия в войне нет четкой единой позиции. Президент Франции Макрон говорит о возможности введения западных войск на территорию Украины, но в то же время ничего не говорит о возможности использования западного оружия для ударов на суверенной территории РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Кемерон исключает возможность введения бойцов, но говорит о возможности нанесения ударов. А для канцлера Германии Шольца и то, и другое недопустимо. То есть фактически о какой-то общей европейской позиции относительно участия в войне говорить абсолютно сейчас невозможно.

Единственное, что европейцы, как и американцы, пытаются сделать – удержать Китай от сотрудничества с военно-техническим комплексом РФ, однако здесь они ничего такого КНР не могут предложить, что действительно простимулировало бы китайцев уменьшить сотрудничество с россиянами.

Чего все точно хотят на Западе, так чтобы эта война каким-то образом решилась именно на украинской земле. Потому и балансируют на тоненьком, чтобы и мы не проиграли, и россияне не выиграли. Речь идет о том, что Запад боится увеличения масштабов конфликта. Потому что помнит, скажем, войну в бывшей Югославии, когда она начиналась с одного очага, а затем распространилась на обширную территорию. И это Запад хотел бы предотвратить. Условно говоря, нераспространение конфликта за границы Украины.

Китай – выигрышная позиция при любом развитии событий

Для Китая, в отличие от России, которая хотела бы восстановить свои позиции в качестве глобального игрока и восстановить территорию, которую Москва считает несправедливо утраченной, важно превратиться во второго основного глобального игрока. Практически выстроить биполярный мир. Для того, чтобы этот биполярный мир стал реальностью, Си Цзиньпину нужно ослабить прежде всего позиции Запада.

И Россия должна быть союзником Китая, но таким, что не имеет самостоятельной политической роли. Война России против Украины в принципе абсолютно входит в планы Китая, потому что она ослабляет Россию экономически и политически. И вместе с этим ослабляет Запад тоже достаточно сильно. Поэтому Китаю важно, чтобы обе стороны вымотались как можно больше, но и не проиграли бы всерьез. Ни Россия, ни Украина.

Китаю не нужно, чтобы Россия усилилась так, чтобы действительно стала этаким Советским Союзом, потому что в результате это будет не биполярный, а многополярный мир. Ведь если Россия интегрирует Украину, то становится политическим гегемоном Европы. Китай же сам хочет быть политическим гегемоном Европы. И это видно по последнему визиту Си.

Китаю нужно, чтобы эта война продолжалась как война низкой интенсивности, истощая стороны, однако не уничтожая их. Это в принципе то, чего хотел бы Китай. Условно говоря, заморозки войны, "перемирия".

Мирное урегулирование того, что в Китае называют украинским кризисом, – это одна из центральных тем переговоров между Си и Путиным. И это абсолютно конкретные тезисы со стороны Китая.

В преддверии визита Путина МИД КНР обнародовал свои предложения относительно именно такого замораживания конфликта. И Путин с этим согласен. Поэтому, конечно, у Китая нет большой проблемы в продолжении российско-украинской войны. Однако здесь есть целый ряд последовательностей. Если Китай не против продолжения этой войны, он должен помогать России и экономически, и путем поставки продукции двойного назначения, иначе РФ не сможет восстанавливать свой ВПК. А если Китай поставляет России какую-нибудь продукцию, его экономика попадает под санкции. И таким образом возникает прямое желание, чтобы этот конфликт закончился. Китай не думает о поражении России в этой войне. Однако он думает о ее финализации.

Украина как часть "китайской Европы"

Если говорить о самой Украине, то Китай, конечно, хотел бы, чтобы Украина стала частью китайской Европы. Вот такой, как Сербия, как Венгрия, как Беларусь. И такими странами, я думаю, могут стать Грузия, Северная Македония и Словакия. То есть количество этих стран будет увеличиваться.

В принципе, если представить, что Украина действительно остановит войну с Россией в ближайшее время, но не получает никаких реальных гарантий безопасности от Запада и при этом будет вынуждена договариваться с РФ о сосуществовании и вместе с этим не попадет в НАТО и будет вести долгие переговоры о вступлении в ЕС, тогда Китай в принципе имеет все возможности эту Украину также сделать частью китайской Европы. Тем более украинская элита дает все возможности представить именно такую Украину. Это гораздо реальнее, чем какая-то демократическая успешная Украина, которая будет больше похожа на Польшу.

Скорее всего, Украина будущего будет больше похожа на Венгрию и Словакию. Это тоже этакий китайский расчет, и КНР к нему идет. Единственное, что может мешать, это расчет России, которая может думать, что ей лучше уничтожить Украину, чем превратить ее в страну в китайской сфере влияния.