'Они – не ребята Украины. Это предатели!' Коляденко назвал трех артистов, которым уже никогда не пожмет руку

Украинский певец и хореограф Дмитрий Коляденко откровенно признался, что среди представителей отечественной индустрии шоу-бизнеса есть трое артистов, которые его сильно раздражают. Шоумен совершенно не уважает беглецов Потапа, Олега Винника и Влада Яму.

По словам исполнителя, он никогда больше не пожмет им руку не только из-за решения покинуть Украину после 24 февраля 2022 года, но и малого количества публичных высказываний о кровавой войне. Об этом Коляденко заявил в проекте "55 на 5".

"Меня раздражают Винник, Потап и еще Влад Яма. Они молчат! У нас идет война. Это люди, у которых миллионная публика была", – сказал артист.

Тогда ведущая проекта отметила, что Потап все же несколько раз освещал тему полномасштабной войны в публичном пространстве. Однако, по мнению Коляденко, этого совсем не достаточно.

"Я их не уважаю и руку им не дам. Они – не ребята Украины. Это предатели!" – добавил шоумен.

Скандалы с Владом Ямой

После начала большой войны хореограф неоднократно нарывался на критику от украинцев. Влад Яма довольно часто публикует видео с вечеринок, тогда как его сограждане страдают от террористической деятельности РФ. Однако больше всего людей возмущает то, что танцовщик не избегает возможностей поразвлечь россиян, как, например, во время гулянья в Чикаго.

Летом этого года Влад Яма показал ролик, где играет DJ-сет в Нью-Йорке на фоне статуи Свободы. Под постом танцора начали упрекать в том, что он покинул родную страну, но наиболее резким стал комментарий от аккаунта, принадлежащего интернет-магазину детских термоковриков: "Без возвращения в Украину". На это хореограф язвительно ответил: "Забыл спросить у ковриков".

Почему Потап попал в немилость украинцев

Сейчас рэпер пытается активно строить карьеру за рубежом. Он часто выступает на развлекательных мероприятиях, где исполняет как новые, так и старые песни. Что интересно, Потап не убирает из репертуара русскоязычные композиции, что продемонстрировал на предсвадебной вечеринке украинки в мексиканском курортном городе Тулум.

В начале 2025-го продюсер решил дать скандальное интервью россиянину Юрию Дудю. Во время разговора Потап выдал, что еще в 2022 году заочно вступил в ТрО, где якобы успел многое сделать. В частности, рэпер уверенно заявил, что в начале большой войны ему звонили из "руководства нашей страны" и даже Офиса президента и призывали продолжать благотворительную деятельность.

А вот свой побег из Украины Потап оправдал тем, что и раньше часто бывал за границей, поэтому не считает себя эмигрантом. По словам продюсера, даже на расстоянии от Родины он чувствует себя патриотом.

Позиция Олега Винника

После побега из Украины в первые дни полномасштабного вторжения певец на длительный период полностью исчез со сцены. Но в 2025-м Винник решил возобновить свою творческую деятельность. Он устроил концерт в столице Чехии Праге, однако влип в скандал, ведь пел русскоязычные хиты. Иронично, что еще в 2023-м артист уверенно заявлял: "Если бы я открыл рот на сцене на русском, я бы себя просто обблевал".

Со временем Олег Винник поразил заявлением, что якобы живет в Германии не с начала большой войны, а в течение 25 лет. Более того, как отметил исполнитель, именно эта страна является его настоящим домом, а с 2000-го он не имеет украинского паспорта.

