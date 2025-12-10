Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым технологиям: что известно

Польша может передать Украине свои списанные самолеты МиГ-29. Этот шаг, окончательное решение по которому еще не принято, Варшава рассматривает как свой вклад в политику НАТО по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга Альянса.

Взамен Польша хочет получить от Украины "отдельные технологии беспилотников и ракет" и рассчитывает на "приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных технологий". Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши.

Польша может передать Украине МиГ-29

По данным ГШ ВС Польши, сейчас относительно возможной передачи советских истребителей, от которых польская армия намерена избавиться, Варшава ведет диалог с Киевом.

"С радостью сообщаем, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МиГ-29. Передача самолетов обосновывается достижением целевого срока службы самолетов и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши. Также сообщаем, что окончательное решение еще не принято", – говорится в сообщении.

Возможную передачу списанных МиГов Украине в Польше считают своим вкладом в поддержку Украины и обеспечение безопасности восточного фланга НАТО: этой политики должны придерживаться все страны-члены Альянса.

К тому же это поможет освободить место для новых самолетов F-16 и FA-50, которыми в Польше собираются заменить устаревшую советскую военную авиацию.

При этом Варшава рассчитывает на определенную "благодарность" со стороны Украины: поляков интересуют некоторые украинские военные разработки.

"В связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет. Цель заключается не только в том, чтобы компенсировать Польше потерю оборудования, но и прежде всего в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций", – заявили в польском Генштабе.

Ранее OBOZ.UA писал, что США предлагают Польше купить 250 подержанных БТР Stryker за $1. В польском министерстве обороны склоняются к тому, чтобы заключить соответствующее соглашение – несмотря на то, что ремонт этой техники, создание под нее инфраструктуры и обучение военнослужащих могут стоить немалых денег.

Речь идет о технике, которая должна была бы вернуться в США после сокращения американского военного контингента в Европе.

