"Абсолютный приоритет": в Кремле заявили, что работают над "миром, а не перемирием" с Украиной

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал ход мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы достичь устойчивого и долгосрочного мира.

Рупор Кремля отметил, что в процессе переговоров это является главным приоритетом. Об этом Песков рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Новые заявления Кремля

По словам Пескова, для страны-агрессора России установление долгосрочного мира в Украине является абсолютным приоритетом. При этом он подчеркнул, что все нюансы будущего соглашения должны быть подкреплены соответствующими документами.

"Мы работаем над миром, а не перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", – сказал представитель Кремля.

Что предшествовало

Несколько дней назад Песков говорил, что Москва работает над оценкой итогов после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Дональда Трампа. Также в Москве высказали мнение о необходимости вести урегулирование войны "в тишине".

В своих регулярных заявлениях представители Кремля утверждают, что якобы готовы к конструктивным переговорам для урегулирования войны против Украины. В то же время кремлевские чиновники демонстрируют нежелание идти на компромисс для прекращения агрессии.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. По его словам, партнеры продолжают работать сразу над несколькими документами.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп считает, что его мирный план якобы устраивает Владимира Путина. В то же время он заявил о "разочаровании" Владимиром Зеленским, потому что тот, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

