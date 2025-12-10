Блог | Как Максим Шульженко содействует работе российского бизнеса в Украине и избегает санкций
Схема, которая работала на россиян в Украине. Кто такой Максим Шульженко и почему это все важно?
Суть проста. Есть здание Stereo Plaza (официально – ООО "Стерео Плаза"). Его владельцы – ООО "Гута Скло", компания, связанная с производством оружия в России. Из-за этого имущество в Украине давно под арестом, и государству оно передано в управление на 5 лет – чтобы деньги от аренды шли не россиянам, а в бюджет и на нужды страны.
Далее текст на языке оригинала.
Так мало б бути за законом. Але на практиці – зовсім інша історія.
Як має працювати законно:
- орендарі платять оренду на рахунок "Гута Скло";
- через постанову НБУ №18 росіяни не можуть вільно розпоряджатися грошима – кошти мали б заморожуватись і поповнювати майбутній фонд репарацій.
Як працювало фактично:
- "Стерео Плаза" не платила оренду грошей на рахунок підсанкційної компанії;
- замість цього оплачувала за них електроенергію, і ці платежі зараховувалися їм як оренда;
- кошти не блокувались, а працювали для підтримки бізнесу, пов’язаного з росіянами – прямо під час війни.
Тобто простими словами:
росіяни не могли платити за електрику через санкції → Шульженко знаходить схему → платить за світло замість них → і за це користується приміщенням фактично безкоштовно вже 3 роки.
Це не просто "схитрували".
Це — сприяння роботі російського бізнесу в Україні та уникнення санкцій.
А це кримінал.
Чому Шульженко та компанія так пручаються?
Тому що легальний шлях означає:
- за 5 років сто відсотків 44 млн грн до бюджету тільки гарантованого платежу;
- інвестиції в оновлення комплексу;
- 80% прибутку після окупності йде державі, а не людям, пов’язаним з росією.
Замість цього Шульженко намагається фактично повернути об’єкт росіянам, які виробляють зброю проти України, що і пояснює мотивацію — власний прибуток.
Що далі?
Завтра (10 грудня – Ред.) я подам заяви до:
- поліції
- прокуратури
- Офіс Генерального прокурора
- ДБР
- СБУ
І прошу суспільну та медійну підтримку – бо є тиск на Голосіївській суд та Хоменко Вікторію Сергіївну (голову Голосіївського суду) з боку високопосадовців, щоб повернути об’єкт під контроль старих "господарів".
Ми не дамо цього зробити.
Після війни кожна гривня має йти Україні.
Не росіянам. Не схемам. Не посередникам.
У найближчі дні опублікуємо всі докази, документи та відповіді на маніпуляції Шульженка – без емоцій, по фактам. Робимо все відкрито.
Далі буде.