Схема, которая работала на россиян в Украине. Кто такой Максим Шульженко и почему это все важно?

Суть проста. Есть здание Stereo Plaza (официально – ООО "Стерео Плаза"). Его владельцы – ООО "Гута Скло", компания, связанная с производством оружия в России. Из-за этого имущество в Украине давно под арестом, и государству оно передано в управление на 5 лет – чтобы деньги от аренды шли не россиянам, а в бюджет и на нужды страны.

Так мало б бути за законом. Але на практиці – зовсім інша історія.

Як має працювати законно:

орендарі платять оренду на рахунок "Гута Скло";

через постанову НБУ №18 росіяни не можуть вільно розпоряджатися грошима – кошти мали б заморожуватись і поповнювати майбутній фонд репарацій.

Як працювало фактично:

"Стерео Плаза" не платила оренду грошей на рахунок підсанкційної компанії;

замість цього оплачувала за них електроенергію, і ці платежі зараховувалися їм як оренда;

кошти не блокувались, а працювали для підтримки бізнесу, пов’язаного з росіянами – прямо під час війни.

Тобто простими словами:

росіяни не могли платити за електрику через санкції → Шульженко знаходить схему → платить за світло замість них → і за це користується приміщенням фактично безкоштовно вже 3 роки.

Це не просто "схитрували".

Це — сприяння роботі російського бізнесу в Україні та уникнення санкцій.

А це кримінал.

Чому Шульженко та компанія так пручаються?

Тому що легальний шлях означає:

за 5 років сто відсотків 44 млн грн до бюджету тільки гарантованого платежу;

інвестиції в оновлення комплексу;

80% прибутку після окупності йде державі, а не людям, пов’язаним з росією.

Замість цього Шульженко намагається фактично повернути об’єкт росіянам, які виробляють зброю проти України, що і пояснює мотивацію — власний прибуток.

Що далі?

Завтра (10 грудня – Ред.) я подам заяви до:

поліції

прокуратури

Офіс Генерального прокурора

ДБР

СБУ

І прошу суспільну та медійну підтримку – бо є тиск на Голосіївській суд та Хоменко Вікторію Сергіївну (голову Голосіївського суду) з боку високопосадовців, щоб повернути об’єкт під контроль старих "господарів".

Ми не дамо цього зробити.

Після війни кожна гривня має йти Україні.

Не росіянам. Не схемам. Не посередникам.

У найближчі дні опублікуємо всі докази, документи та відповіді на маніпуляції Шульженка – без емоцій, по фактам. Робимо все відкрито.

Далі буде.