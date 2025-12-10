Платежки за доставку газа пересчитают всем через считаные недели: сколько придется платить и что будет с тарифом

В Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

Вместе с тем уже с 1 января 2026 года пересчитают платежки на доставку газа. Ее размер зависит от объемов потребления. О том, что будет с тарифами на газ в следующем году, читайте в материале OBOZ.UA.

Доставку газа пересчитают через несколько недель для всех

Тариф на газ для украинцев не изменится, вероятно, вплоть до завершения войны. Однако стоимость доставки голубого топлива пересчитают для всех уже с 1 января 2026-го. Правда, это не значит, что придется платить больше. Плата за доставку зависит от объемов потребления и тарифа "облгаза". Тарифы "облгазов", как и тариф "Нафтогаза", останутся неизменными. Зато объемы изменились.

Платить больше придется тем, кто за прошлый газовый год (а его считают с 1 октября по 30 сентября) потратил больше голубого топлива, чем за предыдущий. Например, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).

Если с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров. Далее сумма в платежках за доставку зависит от населенного пункта. Потому что у каждого "облгаза" свой тариф. Полный перечень тарифов – в таблице ниже. Итак, если вы живете в Киеве (тариф Киевгаза – 0,384 грн за доставку одного кубометра), то с учетом приведенных в примере данных:

в этом году вы будете платить ежемесячно 19,2 грн;

в следующем году вы будете платить уже 26,88 грн.

Киевлянам повезло – плата за доставку у "Киевгаза" одна из самых маленьких. Это связано с большим количеством потребителей. Расходы на доставку относительно стабильные, и чем больше людей платят за эту доставку, тем меньше будет сумма в платежке.

Для сравнения, тариф у черновицкого филиала "Газсети" – 2,388 грн за доставку одного кубометра. Это в разы больше, чем в Киеве. Итак, за 50 кубов в Черновцах надо платить 119,4 грн (тогда как в Киеве всего 19,2 грн), а за 70 кубометров – 167,16 грн (киевлянам – всего 26,88 грн).

В некоторых случаях украинцы сократили объемы потребления, поэтому будут платить за доставку меньше. Кроме того, меньше заплатят и те, кто вообще перестал пользоваться газом (если от газа не отключились, то за него все равно придется платить). Минимальные объемы, за которые надо платить, даже если вообще не пользовались голубым топливом:

если есть только плита – 39 кубометров в год;

если есть плита и колонка – 126 кубометров в год;

если плита, колонка и котел – 314 кубометров в год.

Чтобы не платить за доставку газа, необходимо обратиться с заявлением о просьбе "отрезать" газ. Во всех остальных случаях платить за доставку и распределение все равно придется.

Что будет с тарифом на газ

Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: планы по повышению тарифа на газ сейчас находятся только на этапе сбора аналитики. Детального анализа до сих пор нет. Расчеты с предложениями должен предоставить и "Нафтогаз". При этом цель: постепенно увеличить стоимость голубого топлива уже после завершения войны.

Как известно, во время военного положения и еще полгода после него будет действовать мораторий на повышение стоимости газа. Этот мораторий отменить возможно только в Раде. И даже если бы у правительства было желание отменить ограничение цены, в парламенте голоса для такого решения собрать не удастся. Тем более, если будут шансы на завершение войны и вместе с тем перспективы проведения выборов.

Пока идет война, тариф на газ пересматривать не будут. "Вообще этот вопрос сейчас даже не обсуждается. Задача пока – разработать план перехода на рыночные тарифы с элементами защиты социально незащищенных слоев населения уже после завершения войны", – рассказывает собеседник в правительстве.

Новый тариф вряд ли сразу будет на рыночном уровне. Если бы украинцев заставили сейчас платить, допустим, вдвое больше, "Нафтогаз" непременно столкнулся бы с резким ростом долгов. Сейчас украинцы в основном исправно платят за газ (в том числе и из-за того, что за долги газ могут достаточного быстро "отрезать").

Сейчас расчетов, каким может быть тариф после войны, даже нет. Цель – предусмотреть такой рост цен на газ, который будет, с одной стороны, соответствовать платежеспособности населения, а с другой, – позволит приблизиться к рыночной цене.

О том, как определять рыночный тариф, в Украине спорили годами. Сейчас в Европе кубометр газа стоит примерно 15,42 грн в эквиваленте (цены фьючерсов на TTF на месяц вперед). "Нафтогаз" (тариф "Все включено") предлагает газ бизнесу по цене в 26,4 грн за куб в декабре (цена может отличаться в зависимости от объемов). Население же платит за газ всего 7,96 грн за куб.

Что еще надо знать о газе

Также в следующем году продолжатся газовые проверки. Если обнаружат нарушения – газ перекроют, а вам предложат подписать соответствующий акт. В некоторых случаях нарушение очевидно (есть отверстия в счетчике или к газовой трубе подключились без разрешения). Однако бывают и случаи, когда такие "штрафы" могут доначислить, если вовремя не провести поверку счетчика или пропустить момент, когда он вышел из строя.

Накажут за такое:

сами подключились к газовой трубе;

сами восстановили газоснабжение после того, как его отключили;

подключили дополнительные газовые приборы;

повредили счетчик;

вмешались в работу счетчика.

OBOZ.UA проанализировал около 500 решений, в которых газовики через суд пытались взыскать долги из-за доначисления. Наибольшая сумма такого штрафа за последний год составила 1,5 млн грн. При этом в девяти решениях суммы "доначислений" превышают миллион гривен.

Обычно такие суммы начисляют тогда, когда нарушители теоретически могли использовать огромные объемы газа. Например, Харьковский районный суд Харьковской области несколько недель назад обязал двух мужчин доплатить за газ 1,5 млн грн. Такое доначисление провели из-за того, что, как говорится в материалах дела, газовики во время проверки увидели растянутый трос и смещенную пломбу на счетчике.

Рядом с домом работники "Газораспределительные сети Украины" заметили теплицу, в которой выращивали цветы. Там нашли самодельную горелку с запахом газа. Газовики составили акт о нарушении, а сын жителя, который назвался Гариком, его подписал.

Даже за относительно незначительное нарушение могут оштрафовать на большую сумму. Поэтому важно следить за состоянием счетчика, пломбами.

Тарифы на газ в ближайшее время не изменятся. Более того, если полномасштабная война не прекратится, вероятно, цены на газ будут оставаться на том же уровне, что и сейчас. Однако при этом уже через считаные недели изменятся суммы в платежках за доставку голубого топлива.