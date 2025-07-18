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"Хотите правду? Тогда слушайте". Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,5 т.
'Хотите правду? Тогда слушайте'. Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину

После длительной тишины и исчезновения из публичного пространства украинский певец Олег Винник наконец ответил на вопрос, который беспокоил многих его поклонников: почему он так и не вернулся в Украину. Его признание стало неожиданностью для многих поклонников и вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Видео дня

В видео, которое артист опубликовал в TikTok, он заявил, что уже 25 лет живет в Германии, а не 3 года полномасштабной войны. Именно там, по его словам, родился его сын, создавались песни, с которыми он гастролировал по Украине, и именно эта страна является для него настоящим домом.

"Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын, где писались, делались все песни, которые вы очень хорошо знаете, в Украине, по всему миру. Просто кому-то это нравится – делать из меня какие-то мифы, придумывать какие-то истории. Словно Винник сидит в job-центре, изучает немецкий язык. Я думаю, что мы развеяли уже один миф", – отметил певец.

В то же время в описании к этому видео он эмоционально обратился к критикам: "Хотите правду? Тогда слушайте. Миф номер 1: Винник сбежал в Германию три года назад. Минус один миф. Дальше будет..."

"Хотите правду? Тогда слушайте". Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину

Он добавил, что ему надоели выдумки о том, что он ищет другую работу в Германии или изучает язык в интенсивном режиме. По словам артиста, он не стремится ни оправдываться, ни получать одобрение: "Поверьте мне, я появился здесь не для того, чтобы вы мне ставили лайки или чтобы оправдываться перед вами. Нет. Я просто-напросто хочу рассказать вам правду".

Откровенность Винника вызвала волну комментариев. "Ну да, 25 лет жил в Германии, а на заработки ездил в Украину, рассказывал сказки про хатку с ивами. А как запахло жареным – бежал необученный, да ты просто "чудо", – возмущались в сети. Часть пользователей восприняла признание как попытку "переписать историю", ведь годами Винник культивировал образ искреннего украинца из глубинки.

"Хотите правду? Тогда слушайте". Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину

В ответ на комментарии певец еще раз подтвердил свою позицию: "Да, вы правильно услышали – и слова, и смысл. Я уже 25 лет живу в Германии, и да, гастролировал в Украине со своими песнями".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Олег Винник перестал появляться на публике, не давал концертов и не вел соцсети. Летом 2023 года он дал интервью журналистке Виктории Курочке, где коротко сказал, что 26 февраля выехал из Украины в Берлин и вывозил людей. Винник также отметил, что является гражданином Украины, но уже более 20 лет имеет статус резидента Германии.

В августе 2024 года помощница певца Валерия Барон заявила, что Винник планирует вернуться в украинский шоу-бизнес. Сам артист подтвердил, что готовится к мировому туру. В то же время бывший продюсер Александр Горбенко утверждал, что артист покинул Украину 27 февраля, спрятавшись под пледом в машине, которую вела его жена Таисия Сватко. Эту информацию Винник не прокомментировал.

"Хотите правду? Тогда слушайте". Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину

Ранее OBOZ.UA писал, что тур Олега Винника в Германии, где будут звучать русскоязычные песни, может провалиться. Спроса на билеты нет.

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