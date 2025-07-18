'Хотите правду? Тогда слушайте'. Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину

После длительной тишины и исчезновения из публичного пространства украинский певец Олег Винник наконец ответил на вопрос, который беспокоил многих его поклонников: почему он так и не вернулся в Украину. Его признание стало неожиданностью для многих поклонников и вызвало бурную реакцию в соцсетях.

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В видео, которое артист опубликовал в TikTok, он заявил, что уже 25 лет живет в Германии, а не 3 года полномасштабной войны. Именно там, по его словам, родился его сын, создавались песни, с которыми он гастролировал по Украине, и именно эта страна является для него настоящим домом.

"Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын, где писались, делались все песни, которые вы очень хорошо знаете, в Украине, по всему миру. Просто кому-то это нравится – делать из меня какие-то мифы, придумывать какие-то истории. Словно Винник сидит в job-центре, изучает немецкий язык. Я думаю, что мы развеяли уже один миф", – отметил певец.

В то же время в описании к этому видео он эмоционально обратился к критикам: "Хотите правду? Тогда слушайте. Миф номер 1: Винник сбежал в Германию три года назад. Минус один миф. Дальше будет..."

Он добавил, что ему надоели выдумки о том, что он ищет другую работу в Германии или изучает язык в интенсивном режиме. По словам артиста, он не стремится ни оправдываться, ни получать одобрение: "Поверьте мне, я появился здесь не для того, чтобы вы мне ставили лайки или чтобы оправдываться перед вами. Нет. Я просто-напросто хочу рассказать вам правду".

Откровенность Винника вызвала волну комментариев. "Ну да, 25 лет жил в Германии, а на заработки ездил в Украину, рассказывал сказки про хатку с ивами. А как запахло жареным – бежал необученный, да ты просто "чудо", – возмущались в сети. Часть пользователей восприняла признание как попытку "переписать историю", ведь годами Винник культивировал образ искреннего украинца из глубинки.

В ответ на комментарии певец еще раз подтвердил свою позицию: "Да, вы правильно услышали – и слова, и смысл. Я уже 25 лет живу в Германии, и да, гастролировал в Украине со своими песнями".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Олег Винник перестал появляться на публике, не давал концертов и не вел соцсети. Летом 2023 года он дал интервью журналистке Виктории Курочке, где коротко сказал, что 26 февраля выехал из Украины в Берлин и вывозил людей. Винник также отметил, что является гражданином Украины, но уже более 20 лет имеет статус резидента Германии.

В августе 2024 года помощница певца Валерия Барон заявила, что Винник планирует вернуться в украинский шоу-бизнес. Сам артист подтвердил, что готовится к мировому туру. В то же время бывший продюсер Александр Горбенко утверждал, что артист покинул Украину 27 февраля, спрятавшись под пледом в машине, которую вела его жена Таисия Сватко. Эту информацию Винник не прокомментировал.

Ранее OBOZ.UA писал, что тур Олега Винника в Германии, где будут звучать русскоязычные песни, может провалиться. Спроса на билеты нет.

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