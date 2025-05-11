'География поменялась': Потап оправдался за побег из Украины в разгар большой войны и объяснил, почему до сих пор общается на русском

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) объяснил свою позицию относительно жизни за пределами Украины во время полномасштабной войны и прокомментировал использование русского языка в творчестве. Артист заявил, что не считает себя эмигрантом, несмотря на то, что уже давно не появлялся в Украине, а основную деятельность ведет из-за рубежа.

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С начала полномасштабного вторжения России Потап неоднократно становился объектом критики в украинском обществе из-за молчания, отсутствия активной позиции по войне, а также за регулярные выступления за пределами страны с русскоязычным репертуаром. В интервью латвийскому медиа LSM+ на вопрос журналиста о том, почему он не в Украине, Потап ответил: на расстоянии от Родины он все равно чувствует себя патриотом своей страны.

"Я всю жизнь за свои 20 лет карьеры по большому счету по полгода проводил за границей, а сейчас просто больше. Поэтому внутри себя я никуда не уехал из Украины. У меня нет ощущения, что я покинул Родину и у меня эмиграция. Я в полной связке со своей желто-синей культурой и своей страной", – заявил беглый рэпер.

По словам артиста, отсутствие на Родине не означает для него внутренний отрыв от нее. Более того, он "очень уважает" свой родной народ, хотя сам находится на значительном расстоянии от него.

"Очень люблю, уважаю украинцев. Горжусь нацией, воинами, вообще людьми. Очень хочу добра Украине. Продолжаю строить международный музыкальный холдинг. Больше работаю за границей. География изменилась", – высказался Потап.

Тем не менее публика неоднократно обвиняла Потапа в том, что он пользуется ситуацией для развития собственного бизнеса за пределами государства, оставаясь в тени украинского музыкального пространства. В Барселоне он открыл офис Mozgi International, продолжает музыкальную деятельность и запускает новые проекты. В частности, создал формат Slavic Balagan, который ориентирован на иностранную публику, в частности русскоязычную диаспору.

Одним из главных камней преткновения в отношении к артисту является его упорное нежелание отказаться от русскоязычных песен. Потап регулярно исполняет треки групп "Потап и Настя", Mozgi и "Время и Стекло" – все они были написаны до 2022 года и в основном – на русском языке. По его словам, это часть его творческой истории.

"Те песни, которые исполняю на русском языке, были написаны для русскоязычной аудитории. И сейчас огромное количество русскоязычных за пределами РФ и Украины. Это моя история. Я всю жизнь стараюсь отвечать на вопросы на том языке, на котором мне их задают. И если бы ты обращался ко мне на украинском языке, то я бы отвечал на нем. А то, что этой темой манипулируют, то что же делать, такие времена", – прокомментировал продюсер.

При этом Потап заверил, что не отвергает украинский язык и владеет им свободно. Стоит отметить, что выступления с русскими песнями в период войны многие расценивают как равнодушие или нежелание четко артикулировать свою поддержку именно украинской культурной идентичности.

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