'Это не просто ложь – это унижение!' Винник наконец объяснил, как уехал из Украины, и удивил заявлением о своем паспорте

Олег Винник, которого давно обсуждают в соцсетях из-за бегства из Украины во время войны, наконец решил расставить все точки над "і". Певец опубликовал серию видеообращений, где откровенно рассказал о своем выезде за границу, жизни в Германии и паспортной ситуации.

Видео дня

В собственном Telegram-канале артист назвал слухи о побеге под одеялом "не просто ложью, а унижением" – как для него самого, так и для Украины. Более того, признался, что уже 25 лет живет в Германии, а с 2000 года не имеет украинского паспорта.

"Если вы верите, что из Украины можно сбежать под одеялом, – это не про меня. И, скорее всего, это ваше представление о безопасности государства. Мы же говорим о государстве Украина, а не о стране Третьего мира. В Украине есть действующие законы, есть пограничная государственная служба, есть документы, есть проверки. Если я мог въехать, выехать, пересечь вообще границу Украины, значит для этого я имел официальные документы, которые подтверждали мое постоянное место жительства в Германии. Так что никуда я не убегал", – заявил Винник.

По его словам, он выехал к сыну, который проживает в Германии. Там же он и сам живет уже более 25 лет – сначала по контракту, впоследствии остался, создал семью, и, как отмечает певец, якобы не стал от этого менее украинцем.

Не менее неожиданным стало заявление Винника о том, что с 2000 года у него нет внутреннего украинского паспорта – он живет только по заграничному. При этом певец отметил, что регулярно возвращался в Украину с концертами, и якобы всегда чувствовал связь с Родиной.

"Возвращаюсь постоянно к своей Родине, к своим людям с концертами, гастролями. И так и вернулся домой сюда, в Германию, в начале войны. У меня нет в Украине никакой недвижимости, никаких толстых счетов, никаких автомобилей. Кстати, даже нет внутреннего паспорта с 2000 года. Живу по заграничному. Вот такие чудеса. Друзья мои, где бы я ни жил – или в Европе, или за океаном – я остаюсь украинцем. И я патриот своей Родины", – добавил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину. Он заявил, что уже 25 лет живет в Германии, а не 3 года полномасштабной войны.

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