'Забыл спросить у ковриков'. Влад Яма ехидно ответил украинке, которая напомнила ему о побеге из Украины

Пока украинцы более двух лет защищают страну от российской агрессии, хореограф Влад Яма, известный как один из судей шоу "Танцы со звездами", продолжает жить в США и вызывает волну критики каждым новым появлением в соцсетях. На этот раз 42-летний артист, который ранее прославился как танцор и телевизионный персонаж, удивил новым хобби – он стал за диджейский пульт.

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В своем Instagram Яма поделился видео из Нью-Йорка, где он в наушниках, за профессиональной DJ-консолью, играет музыку на фоне Статуи Свободы. В кадре видно, как гости мероприятия радостно танцуют и отдыхают под сет звезды. Атмосфера вечеринки – расслабленная, музыка громкая, эмоции на максимуме. Однако праздничное настроение Ямы не поделили его подписчики из Украины.

В комментариях к публикации разгорелась настоящая волна возмущения. Пользователи упрекали Яму за побег из страны после 24 февраля 2022 года, когда многие украинские мужчины остались дома и пошли защищать государство. Одним из самых острых стал комментарий от аккаунта, который, по данным профиля, принадлежит интернет-магазину детских термоковриков: "Без возвращения в Украину". Ответ Влада Ямы был не менее язвительным: "Забыл спросить у ковриков".

Этот случай лишь подлил масла в огонь. Другие подписчики тоже не сдерживали эмоций. Среди комментариев звучали:

"А почему не в окопе?"

"Ухилянт".

"Жалкое зрелище. Чего только не сделаешь ради 200$".

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда Яму обвиняют в отсутствии патриотической позиции. В прошлом году хореограф разместил рекламу танцевального мероприятия в Майами, написанную полностью на русском языке. В описании вечеринки, проходившей в одном из популярных клубов Флориды, говорилось о "жаре, коктейлях, музыке и парных танцах", но ни слова не было ни об Украине, ни о поддержке ее граждан. Более того, участие в событии было открыто и для граждан РФ, что вызвало волну критики со стороны украинской аудитории.

Несмотря на шквал обвинений, Влад Яма никогда публично не объяснял, почему уехал из Украины. В одном из интервью он коротко отметил, что сделал это "из соображений безопасности", однако не детализировал, почему его присутствие за границей важнее участия в борьбе на Родине.

Ранее OBOZ.UA писал, что сбежавший из Украины Влад Яма засветился на "русской вечеринке". На записи четко можно услышать русскую речь танцора, который развлекал толпу.

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