'Она – враг Украины': Фагот признался, что бы сказал в лицо Насте Каменских и почему завидовал Потапу

Украинский исполнитель Олег Михайлюта, известный также как Фагот, эмоционально высказался о своей коллеге по сцене Насте Каменских, которая недавно попала в языковой скандал. Фронтмен группы "ТНМК" поделился, что при встрече с артисткой раскритиковал бы ее за позицию "какая разница".

По мнению певца, своей деятельностью Каменских выставляет себя врагом родной страны. Об этом он заявил в проекте "55 на 5".

"Это надо говорить лично, в лицо. Если для нее "язык любви" – это язык палачей, убийц и насильников, то хорошо. Она проявляет себя как нарочитый представитель врага. Она – враг Украины", – высказался музыкант.

Заговорил Олег Михайлюта и о муже скандальной исполнительницы, рэпере Потапе. Участник коллектива "ТНМК" откровенно признался, что завидовал большим гонорарам продюсера, когда тот был на пике популярности. Однако теперь ситуация кардинально изменилась.

"Я бы не поздоровался с Настей Каменских. Да и Потап жжет так, что от отвращения слезы льются", – сказал исполнитель.

Почему Настя Каменских нарвалась на критику

В конце лета в сети появились видео выступления певицы в одном из заведений Майами, США. Настя Каменских исполнила немало своих хитов, среди которых не обошлось и без русскоязычных. Со сцены прозвучали ее треки "Красное вино", "Это моя ночь" и другие. Интересно, что обе музыкальные работы артистка перевела на соловьиный, но за рубежом предпочла язык оригинала.

Таким поступком Настя Каменских не на шутку разозлила украинцев, однако на еще больший хейт нарвалась после обращения к слушателям. Во время концерта певица выдала: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?".

Позиция "какая разница" сильно подпортила репутацию Каменских. Она столкнулась не только с волной хейта, но и определенными проблемами в работе. Бренд ювелирных украшений "Золотой Век" досрочно разорвал сотрудничество с исполнительницей, которая была их амбассадором с 2021 года.

Скандалы с Потапом

После начала полномасштабной войны рэпер сбежал за границу, где активно строит карьеру. Так, например, в начале этого года Потап выступил на предсвадебной вечеринке украинки в мексиканском курортном городе Тулум, где исполнял русские песни. Стоит заметить, что и с гостями он все время общался на языке страны-агрессора.

Позже продюсер решил дать скандальное интервью российскому "журналисту" Юрию Дудю. Во время разговора Потап рассказал о заочном вступлении в ряды теробороны, более того, заявил, что за время своей непродолжительной службы успел "сделать все": попатрулировать, поездить в военных автомобилях и подержать в руках оружие. Кроме того, тогда артист выдал, что в начале большой войны ему звонили из "руководства нашей страны" и даже Офиса президента и призывали продолжать благотворительную деятельность.

Со временем Потап решил оправдаться за побег из Украины. В интервью латвийскому медиа он заявил, что не считает себя эмигрантом, мол, и раньше проводил много времени за границей. По словам продюсера, даже на расстоянии от Родины он чувствует себя патриотом.

