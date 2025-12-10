УкраїнськаУКР
русскийРУС

Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
201
Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Планируете новогодние каникулы? Тогда обязательно включите в свой список атмосферные рынки. Представьте аромат глинтвейна, яркие огоньки, традиционные изделия и колядки. Все это и даже больше ждет каждого туриста! Так где можно почувствовать настоящий дух праздников – читайте дальше.

Видео дня

Дрезден, Германия

Расположен на реке Эльба в Дрезденской долине. Город считается одним из крупнейших центров науки и культуры в стране.

Striezelmarkt – самая старинная ярмарка Германии, которую проводят с конца ноября по 24 декабря.

Впервые о ней упоминают в 1434 году, во времена правления курфюрста Саксонии Фридриха II. Тогда аттракцию проводили регулярно по понедельникам перед Рождеством. Спустя время Штрицельмаркт превратился в масштабный традиционный рынок, занимающий большую часть центральной площади Дрездена и насчитывающий более 250 торговых киосков. Ежегодно его посещают более 2 миллионов туристов.

На ярмарке можно купить изделия ручной работы от местных мастеров и отведать традиционные штолены или немецкие колбаски.

Также здесь стоит большая елка и самая высокая в мире деревянная рождественская пирамида. А еще тут установили фигурки снеговика, щелкунчика, рудокопа, сливового человечка и большой календарь в виде сказочного замка.

Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Краков, Польша

Располагается на берегу Вислы. Город считается одним из самых старых в стране. Интересный факт: с 1978 года его исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С конца ноября на главной площади традиционно встречает туристов рождественская ярмарка. В этом году она продлится до 1 января 2025 года.

Разнообразие товаров на рынке поразит даже самых требовательных покупателей. Кроме польских производителей, свой товар представляют мастера из Литвы, Украины, Словакии и Венгрии.

На территории ярмарки располагаются 97 торговых киосков, где можно найти вкусные мясные деликатесы, сыры, изысканный текстиль, елочные украшения и предметы ручной работы из льна и шерсти.

Также путешественники могут приобрести тематические восковые свечи, керамику, бижутерию, игрушки и многое другое. А еще можно увидеть выступления хоров и вертепов.

Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Прага, Чехия

Находится в исторической области Богемия в западной части страны.

Самая известная ярмарка Чехии располагается на Староместской площади, где устанавливают главную елку города.

Здесь туристы смогут приобрести резные деревянные игрушки, керамику, бижутерию, украшения для дома и одежду.

У главной елки ежегодно организуют концерты народной и классической музыки, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы по традиционным ремеслам.

Аттракция будет работать до 6 января 2025 года.

Также советуем посетить Вацлавскую площадь, где путешественники могут посмотреть вертеп с живыми ослами и баранами.

Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Вена, Австрия

Располагается у подножия Альп в юго-восточной части страны.

Самая популярная ярмарка находится на площади Friedrich-Schmidt-Platz, перед Ратушей.

Здесь устанавливают более 150 торговых палаток с разнообразными сладостями, сувенирами, елочными украшениями, игрушками и т.п. Обязательно попробуйте традиционные венские колбаски и глювайн.

Также обустраивают огромный каток площадью 3000 квадратных метров. Советуем покупать билеты онлайн, чтобы избежать длинных очередей.

Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Будапешт

Находится на берегу Дуная.

Самая старинная будапештская ярмарка раскинулась на площади Vörösmarty. Здесь каждый найдет что-нибудь себе по вкусу: ароматные кюртошкалачи, напоминающие чешские трдельники, сочные колбаски и гуляш в хлебе. А еще попробуйте картофельные галушки додолле или жареные каштаны.

Также на площади организуют вечерние световые шоу и концерты, где звучат самые разные музыкальные стили: от народной и джазовой до современной инди, блюза и поп музыки.

Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Почувствуйте настоящую магию зимних праздников! Отправляйтесь в путешествие в старинные города Европы!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых интересных рождественских ярмарках Европы, где можно погрузиться в праздничную атмосферу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!