Топ-5 европейских городов с лучшими рождественскими ярмарками

Планируете новогодние каникулы? Тогда обязательно включите в свой список атмосферные рынки. Представьте аромат глинтвейна, яркие огоньки, традиционные изделия и колядки. Все это и даже больше ждет каждого туриста! Так где можно почувствовать настоящий дух праздников – читайте дальше.

Дрезден, Германия

Расположен на реке Эльба в Дрезденской долине. Город считается одним из крупнейших центров науки и культуры в стране.

Striezelmarkt – самая старинная ярмарка Германии, которую проводят с конца ноября по 24 декабря.

Впервые о ней упоминают в 1434 году, во времена правления курфюрста Саксонии Фридриха II. Тогда аттракцию проводили регулярно по понедельникам перед Рождеством. Спустя время Штрицельмаркт превратился в масштабный традиционный рынок, занимающий большую часть центральной площади Дрездена и насчитывающий более 250 торговых киосков. Ежегодно его посещают более 2 миллионов туристов.

На ярмарке можно купить изделия ручной работы от местных мастеров и отведать традиционные штолены или немецкие колбаски.

Также здесь стоит большая елка и самая высокая в мире деревянная рождественская пирамида. А еще тут установили фигурки снеговика, щелкунчика, рудокопа, сливового человечка и большой календарь в виде сказочного замка.

Краков, Польша

Располагается на берегу Вислы. Город считается одним из самых старых в стране. Интересный факт: с 1978 года его исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С конца ноября на главной площади традиционно встречает туристов рождественская ярмарка. В этом году она продлится до 1 января 2025 года.

Разнообразие товаров на рынке поразит даже самых требовательных покупателей. Кроме польских производителей, свой товар представляют мастера из Литвы, Украины, Словакии и Венгрии.

На территории ярмарки располагаются 97 торговых киосков, где можно найти вкусные мясные деликатесы, сыры, изысканный текстиль, елочные украшения и предметы ручной работы из льна и шерсти.

Также путешественники могут приобрести тематические восковые свечи, керамику, бижутерию, игрушки и многое другое. А еще можно увидеть выступления хоров и вертепов.

Прага, Чехия

Находится в исторической области Богемия в западной части страны.

Самая известная ярмарка Чехии располагается на Староместской площади, где устанавливают главную елку города.

Здесь туристы смогут приобрести резные деревянные игрушки, керамику, бижутерию, украшения для дома и одежду.

У главной елки ежегодно организуют концерты народной и классической музыки, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы по традиционным ремеслам.

Аттракция будет работать до 6 января 2025 года.

Также советуем посетить Вацлавскую площадь, где путешественники могут посмотреть вертеп с живыми ослами и баранами.

Вена, Австрия

Располагается у подножия Альп в юго-восточной части страны.

Самая популярная ярмарка находится на площади Friedrich-Schmidt-Platz, перед Ратушей.

Здесь устанавливают более 150 торговых палаток с разнообразными сладостями, сувенирами, елочными украшениями, игрушками и т.п. Обязательно попробуйте традиционные венские колбаски и глювайн.

Также обустраивают огромный каток площадью 3000 квадратных метров. Советуем покупать билеты онлайн, чтобы избежать длинных очередей.

Будапешт

Находится на берегу Дуная.

Самая старинная будапештская ярмарка раскинулась на площади Vörösmarty. Здесь каждый найдет что-нибудь себе по вкусу: ароматные кюртошкалачи, напоминающие чешские трдельники, сочные колбаски и гуляш в хлебе. А еще попробуйте картофельные галушки додолле или жареные каштаны.

Также на площади организуют вечерние световые шоу и концерты, где звучат самые разные музыкальные стили: от народной и джазовой до современной инди, блюза и поп музыки.

Почувствуйте настоящую магию зимних праздников! Отправляйтесь в путешествие в старинные города Европы!

