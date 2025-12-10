Кот прикрывает ребенка-пациента больницы от российских ракет: в столичном 'Охматдете' появился уникальный мурал. Фото

В Киеве в детской больнице "Охматдет" появился мурал – символ защиты детей во время войны. На нем изображен кот, который зонтиком прикрывает ребенка-пациента от российской ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Прообразом одного из изображений стал реальный герой.

Что известно о мурале

"На территории "Охматдета" появился мурал-граффити, который привлекает внимание мирового сообщества к критической необходимости современных средств обороны для защиты украинских детей от вражеских атак. Граффити создал украинский художник, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Андрей Ермоленко", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе больницы, в центре композиции – мальчик с капельницей и кот с зонтиком, который символически оберегает ребенка от российской ракеты. В Охматдете отметили, что животное стало главным образом не случайно. Трафарет для мурала создали из реального героя – кота Шайбы, которого в 2022 году военнослужащий Александр Ляшук спас во время боевого задания на южном направлении.

Кроме того, к созданию мурала присоединились и пациентки больницы. Их участие – это не только творческий процесс, а "настоящий голос детей, которые кроме борьбы с собственной болезнью, страдают от ежедневных российских атак".

"Для "Охматдета" этот мурал имеет особое значение. 8 июля 2024 года больница пострадала от ракетного удара. Поэтому для нас это изображение – это память, поддержка и напоминание миру о цене детской жизни во время войны", – добавили в больнице.

Террористический удар РФ по детской больнице

Страна-террорист РФ 8 июля 2024 года во время массированной атаки Киева целенаправленно попала в здание детской больницы "Охматдет". Российская крылатая ракета Х-101 повредила несколько корпусов медучреждения, в том числе токсикологический.

