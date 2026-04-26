Настоящий побратим: парамедик 'Тайра' рассказала об особой связи с принцем Гарри после плена

Украинский парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" заявила об особой связи с принцем Гарри, которая сформировалась после ее освобождения из российского плена. По ее словам, герцог Сассекский стал для нее побратимом – человеком, который не только понимает опыт войны, но и проживает истории военных вместе с ними.

Об этом "Тайра" рассказала в Instagram, вспоминая встречу с принцем Гарри во время "Игр непокоренных" в немецком Дюссельдорфе. Именно там, через полтора года после обмена, она поделилась с ним деталями пережитого плена и увидела его эмоциональную реакцию.

"Через полтора года после обмена, в Дюссельдорфе, рассказывая свою историю плена принцу Гарри, я видела, как глубоко, до мелочей он чувствует все, и не просто понимает, он проживает каждое слово, он знает, что такое судьба солдата", – отметила Паевская.

Она подчеркнула, что общение с герцогом Сассекским для нее имеет особый характер и напоминает разговоры с боевыми побратимами перед выполнением заданий. По ее словам, каждый диалог с ним вызывает ощущение фронтового доверия и взаимного понимания.

"Каждый раз как мы общаемся – ощущение такое, будто я говорю со своими перед боевым выходом, обсуждая предстоящую эвакуацию, а не старты сборной во второй день соревнований", – объяснила она.

Паевская также провела параллель между принцем Гарри и украинскими пилотами, которые во время обороны Мариуполя рисковали жизнью, чтобы эвакуировать раненых и доставлять медикаменты. Она отметила, что испытывает к нему подобную благодарность, ведь, по ее словам, после работы медиков, эвакуаторов и психологов всегда должен быть рядом человек, который поможет удержаться на грани.

"В моем случае им стал герцог Сассекский. Я очень уважаю этого человека, – подчеркнула "Тайра", добавив, что эта поддержка является взаимной: – Настоящий побратим – тот на кого ты всегда можешь положиться. И он знает, что может рассчитывать на каждого из нас взаимно".

Отдельно она отметила роль "Игр непокоренных", которые основал принц Гарри в 2014 году после службы в армии Великобритании. По словам парамедика, этот проект стал важным этапом ее восстановления после плена. Она назвала Invictus Games "операцией по возрождению" для ветеранов, которые получили физические и психологические травмы.

Связь между Паевской и принцем Гарри начала формироваться еще в 2022 году. Тогда они провели телефонный разговор, во время которого герцог выразил поддержку Украине и участникам сообщества "Игр непокоренных". По словам "Тайры", публичность этой истории могла повлиять на прекращение давления на нее со стороны российских военных и способствовать ее дальнейшему обмену.

В 2023 году парамедик лично познакомилась с принцем Гарри во время "Игр непокоренных" в Дюссельдорфе, где она получила две медали. Награды ей вручал именно герцог Сассекский. Во время церемонии он отдельно отметил украинскую команду и обратил внимание на "Тайру", назвав ее смелой и жизнерадостной.

Во время этих соревнований Паевская также встретилась с Меган Маркл. По ее словам, супруги произвели впечатление искренних и сочувствующих людей. Она поблагодарила принца за его поддержку украинцев и помощь в продвижении темы обменов пленных на международном уровне.

Кроме международных встреч, они виделись и в Украине. В апреле 2025 года принц Гарри совершил необъявленный визит во Львов, где посетил реабилитационный центр Superhumans Center и пообщался с ранеными военными. Тогда "Тайра" отмечала, что герцог приехал без лишней огласки, вел себя сдержанно и открыто, что произвело на нее положительное впечатление.

В апреле 2026 года принц Гарри в третий раз посетил Украину – на этот раз прибыл в Киев для участия в конференции по безопасности. Во время визита он также встретился с украинскими военными, ветеранами и представителями гуманитарных инициатив. Герцог подчеркивал важность международной поддержки Украины и необходимости не терять внимание к войне.

Два предыдущих визита герцога Сассекского в нашу страну состоялись в 2025 году. 10 апреля он приехал во Львов, где посетил реабилитационный центр Superhumans и встретился с ветеранами. В сентябре принц прибыл в Киев. Тогда он воочию увидел последствия полномасштабной войны, которую начала РФ против Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что военнослужащие "Азова" вручили принцу Гарри символический подарок во время его третьего визита в Украину. Герцог был приятно удивлен от презента.

