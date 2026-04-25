Военнослужащие 'Азова' вручили принцу Гарри символический подарок во время его третьего визита в Украину. Фото

Во время третьего визита в Украину принц Гарри встретился с военнослужащими 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Они передали герцогу Сассекскому и его жене, Меган Маркл, символический подарок – украшения с надписью Love is care ("Любовь это забота").

Видео дня

Об этом стало известно из официального Telegram-канала бригады. Презент принцу Гарри вручили от имени патронатной службы "АЗОВ.Сопровождение" в знак благодарности за солидарность с украинским народом.

"Мы поддерживаем наших защитников от момента ранения или освобождения из плена – и до возвращения к активной жизни. В этой миссии ваша поддержка ощутима ежедневно", – отметили военнослужащие.

В бригаде подчеркнули, что принц Гарри и Меган Маркл с начала большой войны остаются голосом Украины в мире, в частности, поддерживают украинских военных. Герцог и герцогиня Сассекские оказывают помощь реабилитационному центру Superhumans Center, где лечатся раненые защитники. Кроме того, младший сын Чарльза III основал спортивные соревнования в паралимпийском стиле Invictus Games, где принимают участие украинские ветераны.

На обнародованных фотографиях можно увидеть, что принц Гарри был приятно удивлен подарком. Он внимательно рассматривал украшения и широко улыбался.

Стоит заметить, что это не единственный подарок, который герцог Сассекский получил от наших военных. В 2025 году украинская сборная на Играх Непокоренных вручила принцу стенд с шевронами боевых бригад Сил обороны Украины, который он хранит в своем кабинете.

Подробности визита герцога Сассекского в Украину

Утром 23 апреля принц Гарри прибыл с неанонсированным визитом в нашу страну. Целью поездки стало участие младшего сына Чарльза III в 18-м Киевском форуме по безопасности. В ходе официального мероприятия он выступил с сильной речью, в которой обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом поставить точку в жестокой войне.

"Именно сейчас есть шанс остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать совсем другой путь. Президент Путин, ни одна нация не выиграет от тех человеческих потерь, за которыми мы наблюдаем", – сказал принц.

Два предыдущих визита герцога Сассекского в нашу страну состоялись в 2025 году. 10 апреля он приехал во Львов, где посетил реабилитационный центр Superhumans и встретился с ветеранами. В сентябре принц прибыл в Киев. Тогда он воочию увидел последствия полномасштабной войны, которую начала РФ против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!