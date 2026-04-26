Здесь не знали слова 'дефицит': каким был город Припять до Чернобыльской катастрофы. Уникальные фото

Ровно 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в мире – взрыв на Чернобыльской АЭС, в результате которого часть населенных пунктов Киевщины были признаны непригодными для жизни из-за радиации. Среди них – Припять – один из самых комфортных тогда городов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей были созданы все необходимые условия.

Старые фото и воспоминания были опубликованы на странице Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в социальной сети Facebook. Сегодня доступ в Зону отчуждения закрыт для гражданских лиц.

Город, где было все

"Припять – один из самых молодых городов Украины, основанный 4 февраля 1970 года. Он появился не случайно: его строили как идеальный город для работников Чернобыльской атомной электростанции, которая должна была стать символом научного прогресса. До аварии город считался одним из самых комфортных для жизни во всем ссср", – рассказали в агентстве.

В городе были построены широкие проспекты, а для отдыха жителей строители возвели дворец культуры "Энергетик" (многим известен благодаря серии культовых украинских компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.), кинотеатры, бассейны, спортивные комплексы, парк аттракционов, танцплощадки, яхт-клуб на реке Припять.

В отличие от других городов и сел здесь не были известны такие понятия, как "НЗ" (неприкосновенный запас), "дефицит", потому что в магазинах проваливались все необходимые товары.

Но 26 апреля 1986 года взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской атомной электростанции все изменил. Сегодня Припять, некогда энергичный и людный город, погружен в тишину.

"Мы не сможем вернуть время назад, но мы сможем окунуться в воспоминания. Воспоминания через фотографии, предоставленные припятчанами из личных архивов. Большинства этих фото нет в интернете. Счастливые, улыбающиеся лица, свадьбы, дети из "нашего двора", друзья и коллеги вместе. Память, воспоминания – это то, что невозможно уничтожить. Спасибо за предоставленные фото: Наталье Ходимчук, семье Патраковых, Людмиле Джулай, Ирине Плюсниной, Светлане Зуйко, Владимиру Патракову", – резюмировали в ГАЗО.

Добавим, что на видео, созданном с помощью ИИ, мы оживили город, в котором остановилась история жизни людей.

