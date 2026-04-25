Ирина Жиленко. Киевлянка, литератор, из плеяды шестидесятников, в целом лояльная к власти, однако последовательная в отстаивании украинской культуры и – по возможности – в защите и поддержке тех, кто от этой власти страдал. Ее стихи многие считали негромкими, камерными, даже эстетскими. Была предана сковородиновской установке "повседневных малых дел", а вместе с тем глубоко чувствовала и описывала в Слове гармонию и дисгармонию мира.

Далее текст на языке оригинала.

Зі щоденника Ірини Жиленко, з тієї його частини, що опублікував журнал "Сучасність" №6, 2009. Йдеться про Чорнобильську катастрофу.

28 квітня 1986 року – день народження поетеси. 45 літ. "Вечір був розкішний, дивовижний. І… немов удар обухом по голові – страшна звістка про аварію в Чорнобилі. Вибух реактора, численні жертви, радіація. Чутки про це вже просочувались, але ми не знали нічого напевно. […] І тільки коли запанікував закордон, уряд змушений був зробити повідомлення про те, що в Чорнобилі, "в следствии аварии" мала місце "утечка радиации" і що "имеются жертвы". […] А радіація все поширюється, і пожежу ніяк не згасять. І страх вихолоджує серце...

А ще вчорашнього ранку мені так блаженно почався вірш, який я назвала "Жінка у вечірньому світлі":

Вимила посуд і синю цератку.

Терен цвіте, і барвінок цвіте.

Втома колише, мов човен. Зате

все в тебе, жінко, надвечір в порядку.

Все в тебе сяє, цвіте і росте.

Хлопчик зроста, розквітає дівчатко.

Ніч пролягла – солов’їна закладка

в Книзі Трудів. А утома – пусте.

Крізь золотий, крізь призахідний присмерк

сіється дощик, цвітуть барбариси...

І на цьому рядку прийшли мої перші привітальники, і вірш залишився незавершений, немов відкритий і беззахисний перед Бідою".

Наступний запис – 30 квітня 1986 року. Це вже Апокаліпсис.

"Вчора я таки дописала свій бідний вірш, бо не люблю незавершеності ні в чому. Ось цей кінець:

Сіється дощик на квіт і на плід –

Дощ, по якому ні квіту, ні плоду.

Доброї ночі! На тисячу літ.

Сонце заходить.

Востаннє заходить.

Істини вбиті, надії роздерті.

Все було марним – Ісус, Прометей.

І опромінені сонцем і смертю,

жадно вдивляємось в личка дітей.

[…]

Вранці не вийме з книги закладку

Божа десниця. Господь, як і ми,

журно задмухавши сонця лампадку,

йде і зникає дорогою тьми...

... Вірш на світанні, вино довголітнє,

доброї мислі безсмертний чертог, -

все було гарним у нашому світі,

все було марним.

І марним був Бог".

Тоді ж вона занотовує: "Роздвоєння між раєм весни і пеклом трагедії розриває серце".

А далі відбувається глибинна політична трансформація душі поетки – власне, як і душі України, тільки дещо раніше, як і належить.

Із запису 7 травня 1986 року. "Уряд (бодай він виздох до сотого коліна!) повідомляє заспокоюючі факти. […] Ми взяті в облогу мовчання і глумливої байдужості. Мовляв, виздихуйте, панове хохли, а ми будемо робити вигляд, що ви на весіллі гуляєте. […] Дивилась на людей і аж плакала од любові й жалості. Люди – прекрасні. А українці – особливо. Якесь таке міцне національне здоров’я і врода! […] Сміх, оптимізм, дотепність. І величезна терпимість. Занадто велика терпимість. Тим-то нас так просто нищити і лупити носаками в морду".

Ірина Жиленко до того ніколи не належала до політичної опозиції. А внаслідок Чорнобильського Апокаліпсису вона не могла не стати такою опозиціонеркою. Власне, не суто політичною, а поетично-політичною:

"Горить сльоза. Зі свічки капле віск.

Свіча моя благесенька. Але ж бо:

свіча, відбита у мільйонах сліз –

вже не свіча, а світова пожежа.

О возгорись, вогонь скорбот моїх!

І воскричи за весь народ, що гине:

Убили землю!

Вибили з-під ніг!

І в зашморгу забилась Україна…"

А наостанок – ще один фрагмент (без датування) зі щоденника Ірини Жиленко, це вже часи незалежності у постчорнобильській Україні:

"Весна. Сонечко. Антикварний базар. Я купила кілька дореволюційних листівок з краєвидами старого Києва – моє хоббі. Настрій прекрасний. Бачу знайомого колекціонера. Весело питаю, чи давно вже базар перебрався сюди із Нивок. Старий так само весело мені відповідає. І раптом бородатий молодик, що торгує поряд якимись окладами і свічниками, дратливо реагує на мою українську мову: "На Нивках антиквариат продавали тогда, когда хахлы еще знали свое место. Сидели по селам и растили для нас урожай, а не собирали старинные открытки с видами нашего Киева". І що ви думаєте відповіла наймиролюбніша і найгуманніша на світі лірична поетеса? "Та не нервуйте ви так. В Києві достатньо ліхтарів, вистачить і на вашу шию".

Як на мене, це і пояснення того, чому в СССР катастрофа на АЕС не могла не статися саме на українській землі, і пророцтво щодо пришестя всіляких януковичів, міндичів і Ко, і нагадування нам, сьогоднішнім, про невивчені та невиконані уроки Чорнобиля.