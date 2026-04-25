Украинская красавица установила исторический рекорд на чемпионате Европы по фехтованию

Украинская шпажистка Эмили Конрад стала самой титулованной украинкой в истории молодежных чемпионатов Европы по фехтованию. 18-летняя киевлянка взяла "бронзу" на ЧЕ U23 2026 года. Это стало первой медалью сборной Украины на нынешнем первенстве.

Соревнования стартовали 25 апреля в итальянском Кальяри, где были разыграны первые награды в женской шпаге. Украину представляли четыре спортсменки, однако дальше всех прошла именно Конрад.

Турнир для украинки начался с тяжелой победы над испанкой Даниэлой Пиньйоль 15:14. Далее она обыграла норвежку Эльзу фон Косс Геллебо, после чего в упорном бою прошла итальянку Лукрецию Паулис 10:9.

В четвертьфинале Конрад снова встретилась с представительницей Италии и одержала победу над Витторией Силетти 11:10 в поединке, завершившемся на приоритете. В полуфинале ее соперницей стала действующая чемпионка Европы 2024 года и вице-чемпионка 2025 года Гайя Кафорио.

Судьба путевки в финал решилась в дополнительной минуте, где украинка уступила 11:12. Этот результат принес ей "бронзу" и первую медаль Украины на чемпионате Европы U23 2026 года.

Для Конрад эта награда стала третьей на уровне молодежных чемпионатов Европы. Ранее она выигрывала индивидуальное "золото" в 2023 году и побеждала в командных соревнованиях в 2024-м, благодаря чему вышла на первое место среди украинских фехтовальщиков по количеству медалей на турнирах U23.

