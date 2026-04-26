Юморист Даниил Белый пошел в ВСУ и рассказал, чем занимается в армии

Украинский стендап-комик и ведущий Даниил Белый присоединился в ряды Вооруженных сил Украины и уже год, как является военнослужащим. Артист рассказал, что до этого долгое время сотрудничал с военными как волонтер и участник медийных проектов, а затем решил оформить службу.

Об этом Белый рассказал в комментарии ТСН. По его словам, еще до мобилизации он работал с бригадой, в частности помогал 3-й штурмовой, где занимался созданием медийного контента и различными инициативами.

"Оформился я уже официально год назад. До этого просто был с бригадой, помогал 3-й штурмовой, мы делали медийные проекты. А потом уже все – оформили. Я теперь военнослужащий, до конца уже", – рассказал Белый.

В армии юморист выполняет креативные задачи и приобщается к информационным и медийным проектам. Он отмечает, что работает в команде, где его привлекают к разработке идей и реализации различных крупных инициатив.

"В основном я занимаюсь креативом. Я ведущий "Движа", когда надо что-то придумать, меня иногда привлекают. Позволяют мне участвовать в больших проектах, и мы креативим", – объяснил он.

Также Белый прокомментировал, имеет ли ограничения в публичных высказываниях как военный. По его словам, в его подразделении нет строгих запретов на общение с прессой, однако он четко разграничивает личную позицию и официальные комментарии от имени бригады.

"Я всегда говорю от себя. Если это интервью у Даниила Белого – я могу высказываться свободно. Но если нужно говорить от бригады, то я не уполномочен", – уточнил он.

Кроме этого, юморист обратился к представителям творческих профессий с призывом участвовать в армии. Он отметил, что в армии есть потребность не только в боевых специальностях, но и в специалистах по коммуникациям, рекрутингу и созданию контента.

"Все люди творческих профессий! Вы нужны армии, потому что есть очень много работы. Есть работа с пропагандой, с рекрутингом, есть куча работы. Просто придите и будьте полезными армии", – отметил Белый.

Ранее OBOZ.UA писал, как живет блогер-сплетник Богдан Беспалов после внезапной мобилизации. Он обнародовал новые фото, где показал условия своего пребывания в армии.

