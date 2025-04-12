Парамедик 'Тайра' поделилась впечатлениями от встречи с принцем Гарри, который тайно посетил Украину

Во время необъявленного приезда в Украину принц Гарри встретился с парамедиком Юлией Паевской "Тайрой", которая с 2014 года спасала людей на Донбассе, а в 2022-м пережила российский плен. По словам волонтера, она получила положительные впечатления от встречи с герцогом Сассекским, ведь он достаточно спокойный, скромный и искренний человек.

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Об этом украинка рассказала на личной странице в Instagram. Парамедик поделилась общим фото с принцем Гарри, на котором они позировали на камеру с широкими улыбками.

"Скажу честно: мы видели многое. И боль, и потери, и отчаяние, и происки смерти. Но есть моменты, которые пробивают броню – даже ту, что наросла слоями фронта на каждом из нас. В окопах, в реанимациях и карцерах. Принц Гарри приехал без понтов, без кортежа, без театра. Просто стал рядом – как один из нас. Человек, который знает, что такое потеря. Что такое служить. И что значит подняться после падения. Я бесконечно рада была снова обнять его – как и всю команду Инвиктусов. Мы все вместе – те, кто не просто выжил, а держится, помогает другим держаться и еще шутит в процессе", – написала волонтер.

Следует отметить, что принц Гарри в течение десяти лет служил в армии Великобритании. Он был авиационным наводчиком в двух боевых миссиях в Афганистане. При выполнении задач герцог Сассекский потерял нескольких близких друзей. В 2014 году принц Гарри основал "Игры Непокоренных" (Invictus Games) – международное спортивное мероприятие по адаптивным видам спорта среди ветеранов и военнослужащих, получивших ранения.

Кстати, именно благодаря этим соревнованиям "Тайра" смогла познакомиться с герцогом Сассекским. В 2022 году, когда волонтер была освобождена из российского плена, провела личный телефонный разговор с младшим сыном Чарльза ІІІ.

"Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья "Игр непокоренных" всегда заботится о своих членах. Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после "Игр непокоренных" россияне перестали меня допрашивать и пытать. Я думаю, что распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня", – прокомментировала украинка.

А уже в 2023-м парамедик лично познакомилась с принцем Гарри. Юлия Паевская участвовала в "Играх непокоренных", где завоевала две медали. Тогда награды лично вручал герцог Сассекский, который во время торжественной церемонии произнес: "Хочу воспользоваться моментом и обратить внимание на команду Украины. И в частности на одного особого человека – "Тайру". Не думаю, что когда-то еще встречал такого же смелого и жизнерадостного человека, как вы".

Напомним, принц Гарри тайно приехал в Украину 10 апреля. Он посетил клинику для лечения и протезирования раненых военных Superhumans Center в Львове. Тогда герцог Сассекский признался: за свою жизнь побывал во многих реабилитационных центрах, но нигде не встречал мест с подобной атмосферой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принцу Гарри в Украине подарили писанки, созданные мамой погибшей парамедика.

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