'Мурик' из Green Grey рассказал о своем состоянии после смерти 'Дизеля' и сделал важное заявление о будущих концертах группы

Украинский музыкант Дмитрий Муравицкий, более известный под сценическим псевдонимом "Мурик", вышел на связь с поклонниками после смерти коллеги из группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Как поделился артист, он до сих пор не может прийти в себя из-за потери товарища, и твердо убежден, что творческая деятельность их коллектива на должна прекращаться.

"Мурик" объявил, что в конце месяца все желающие смогут почтить память "Дизеля" во время концерта в его честь, а также обнадежил информацией о туре Green Grey по Украине. Об этом музыкант сообщил на личной странице в Instagram.

"Уже четвертое утро подряд, просыпаясь, я не могу принять эту реальность. Но нет с нами больше Андрюхи. Андрея "Дизеля" Яценко. Мы провели его в последний путь. Но жизнь должна продолжаться. И дело должно продолжаться", – сказал артист.

"Мурик" официально заявил, что 30 октября в киевском Caribbean Club состоится концерт памяти Андрея "Дизеля" Яценко. Это выступление должно было стать третьим в рамках тура Green Grey "Под дождем", но, к сожалению, судьба сложилась по другому.

Стоит отметить, что после смерти "Дизеля" появилась информация, что гастроли коллектива отменены. В своем ролике "Мурик" сделал по этому поводу важное уточнение: "Относительно отмененного тура. Я считаю, что это ошибка в формулировке. Он не отменен, а просто перенесен. Поймите, из-за жизненных обстоятельств".

Напомним, что жизнь Андрея "Дизеля" Яценко внезапно оборвалась 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Его провели в последний путь 23 октября, а церемония прощания состоялась в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины – подробнее читайте в нашем материале.

