'Это произошло в туре'. Green Grey отменила все концерты по Украине после внезапной смерти 'Дизеля'

Рок-группа Green Grey планировала встретиться со своими поклонниками в течение осеннего турне по Украине, однако, к сожалению, из-за трагических обстоятельств замысел не удалось воплотить в жизнь. В понедельник, 20 октября, стало известно о смерти музыканта и основателя коллектива Андрея "Дизеля" Яценко, поэтому все концерты были отменены.

Соответствующую информацию сообщили на официальной Instagram-странице агентства, которое занималось организацией музыкальных шоу. Сердце артиста остановилось во время гастролей.

Первый концерт Green Grey в рамках тура по Украине должен был состояться уже 24 октября в Днепре. Потом артисты должны были выступить в Харькове, Киеве, Полтаве, Одессе и Николаеве, а их фанаты очень сильно ждали этой встречи, поэтому сначала даже не поверили, что "Дизеля" больше нет среди живых.

"А где официальная информация? Что-то я не верю. Чуваки в тур собирались", – написала пользовательница сети, когда обложка профиля музыканта сменилась на его фото с черной лентой в углу. На эти слова отреагировал звукорежиссер Богдан Пилипенко, отметив: "Это в туре и произошло!"

Впоследствии стало известно об отмене всех запланированных концертов Green Grey. Как отметили организаторы, поклонники группы могут вернуть все приобретенные билеты на выступления до 30 октября включительно.

"Все средства за билеты, которые не будут возвращены, мы передадим семье Андрея. Спасибо вам за понимание и поддержку. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким Андрея", – говорится в посте.

Почему не стало Андрея "Дизеля" Яценко

Заметим, что о смерти артиста сообщил продюсер и основатель коллектива "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ) Александр Стеганов (Стеганoff) в своем Facebook. Со временем болезненную информацию подтвердили и другие участники Green Grey, обновив обложку своих страниц в соцсетях на фото со свечой.

Позже OBOZ.UA стало известно, что вероятной причиной ухода "Дизеля" в мир иной могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщили источники в окружении покойного артиста, в частности, клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта ("Фагот").

Что известно о последних годах жизни лидера коллектива Green Grey читайте в нашем материале.

