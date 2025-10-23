Хоронят в любимой кепке: как проходит прощание с 'Дизелем' из Green Grey. Фото

Сегодня, 23 октября, в Киеве провожают в последний путь украинского музыканта и лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины.

Артист отошел в вечность 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. На траурной церемонии присутствуют журналисты OBOZ.UA.

В Доме кино установили гроб с телом "Дизеля", чтобы поклонники, родные и друзья могли с ним попрощаться. В помещении играют композиции группы Green Grey на украинском языке. Музыканта будут хоронить в любимой кепке, в которой он часто выходил на сцену.

Атмосфера в Доме кино пронизана горем. Люди чуть ли не каждую минуту приходят в учреждение культуры и несут к гробу Андрея "Дизеля" Яценко букеты цветов, а многие не могут сдержать слез. Близкие музыканта отказались от установки траурных венков на церемонии прощания. В Доме кино можно увидеть только живые цветы.

Проводят артиста в последний путь и его коллеги по цеху. Так, например, на траурную церемонию пришел музыкант и продюсер Сергей Кузин.

Фанатам и близким людям Андрея "Дизеля" Яценко очень трудно смириться с потерей. Одни в последний раз держат музыканта за руку, а другие говорят ему последние слова, едва сдерживая слезы.

