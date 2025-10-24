Рясы с коноплей и персональная молитва: невиданное ранее видео с похорон 'Дизеля' стало популярным в сети

В сети обнародовали невиданный ранее ролик с похорон украинского музыканта и солиста рок-группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Прощание с артистом состоялось 23 октября в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины, а на церемонии присутствовали представители Растафарианской церкви.

Духовные лидеры были одеты в характерные для своей веры зеленые рясы с изображением конопли. Соответствующее видео появилось в соцсети TikTok.

Представители Растафарианской церкви выступили на траурной церемонии с речью, во время которой отметили, что "Дизель" очень их поддерживал и выступал за легализацию конопли, что является важной составляющей религии. Духовные лидеры захотели отблагодарить артиста за его деятельность, поэтому провели в последний путь с особой молитвой, которую написали в честь него. Она звучит так:

Время упокоения. Прими душу брата нашего, Андрея "Дизеля", музыки Green Grey.

Даруй ему покой и свет жить в лучах Сиона, озаренным благодатью твоей.

Пусть песня его звучит в вечности, как молитва сердца, не стихает вдребезги под дождем правды.

Пусть музыка несется в пространстве и времени, напоминая о душе, которая живет в вибрациях любви.

Духовные лидеры добавили, что музыкальные работы "Дизеля" касались сердец людей. По их словам, песни музыканта были "не просто звуками, а рождались из любви, боли и поиска света".

Что известно о растафарианстве

Растафарианство – это монотеистическая религия и культурное движение, возникшее на Ямайке в 1930-х годах. Его сторонники, которых называют растаманами или раста, верят в единого бога Джа. В этой религии важное место занимает каннабис, употребление которого рассматривают как духовный ритуал. Основа растафарианства – это любовь к ближнему и отказ от западного общества, которое его последователи называют "Вавилон".

Среди важной атрибутики и символики Растафарианской церкви есть:

Всемогущая Животина (Лев Иуды) – воплощение силы и власти;

Дреды также являются символом силы, ведь напоминают гриву льва;

Улыбающееся большое солнце – символ бога Джа и мира его истины;

Зеленый цвет – символ мудрости и познания воли Джа;

Желтый – радость жизни, надежда и справедливость;

Красный – жертвенность и героизм борцов за человеческое равенство и мир;

Конопля является символом опыта и духовного совершенствования, вдохновения.

Напомним, что жизнь Андрея "Дизеля" Яценко оборвалась 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Как прошло прощание с артистом читайте в нашем материале.

