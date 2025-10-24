Рясы с коноплей и персональная молитва: невиданное ранее видео с похорон "Дизеля" стало популярным в сети
В сети обнародовали невиданный ранее ролик с похорон украинского музыканта и солиста рок-группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Прощание с артистом состоялось 23 октября в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины, а на церемонии присутствовали представители Растафарианской церкви.
Духовные лидеры были одеты в характерные для своей веры зеленые рясы с изображением конопли. Соответствующее видео появилось в соцсети TikTok.
Представители Растафарианской церкви выступили на траурной церемонии с речью, во время которой отметили, что "Дизель" очень их поддерживал и выступал за легализацию конопли, что является важной составляющей религии. Духовные лидеры захотели отблагодарить артиста за его деятельность, поэтому провели в последний путь с особой молитвой, которую написали в честь него. Она звучит так:
Время упокоения. Прими душу брата нашего, Андрея "Дизеля", музыки Green Grey.
Даруй ему покой и свет жить в лучах Сиона, озаренным благодатью твоей.
Пусть песня его звучит в вечности, как молитва сердца, не стихает вдребезги под дождем правды.
Пусть музыка несется в пространстве и времени, напоминая о душе, которая живет в вибрациях любви.
Духовные лидеры добавили, что музыкальные работы "Дизеля" касались сердец людей. По их словам, песни музыканта были "не просто звуками, а рождались из любви, боли и поиска света".
Что известно о растафарианстве
Растафарианство – это монотеистическая религия и культурное движение, возникшее на Ямайке в 1930-х годах. Его сторонники, которых называют растаманами или раста, верят в единого бога Джа. В этой религии важное место занимает каннабис, употребление которого рассматривают как духовный ритуал. Основа растафарианства – это любовь к ближнему и отказ от западного общества, которое его последователи называют "Вавилон".
Среди важной атрибутики и символики Растафарианской церкви есть:
- Всемогущая Животина (Лев Иуды) – воплощение силы и власти;
- Дреды также являются символом силы, ведь напоминают гриву льва;
- Улыбающееся большое солнце – символ бога Джа и мира его истины;
- Зеленый цвет – символ мудрости и познания воли Джа;
- Желтый – радость жизни, надежда и справедливость;
- Красный – жертвенность и героизм борцов за человеческое равенство и мир;
- Конопля является символом опыта и духовного совершенствования, вдохновения.
Напомним, что жизнь Андрея "Дизеля" Яценко оборвалась 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Как прошло прощание с артистом читайте в нашем материале.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что друзья Андрея "Дизеля" Яценко раскрыли неизвестные страницы его жизни.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!