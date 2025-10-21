'Судьба забирает лучших': в Green Grey назвали причину смерти 'Дизеля', дату и место прощания с артистом

Андрей Яценко "Дизель", основатель и лидер группы Green Grey, умер 20 октября 2025 года в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Его сердце остановилось в девять часов утра.

Видео дня

Официальное сообщение сегодня появилось на официальной странице Green Grey в Facebook. В заметке группы указано: "Всем привет, это Green Grey! Так всегда начинал Diezel, когда был с нами. Но, к сожалению, судьба забирает лучших... Андрей Diezel Яценко ушел из жизни 20 октября 2025 года из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца, которое перестало биться в 9 часов утра".

Артиста назвали неутомимым творцом и символом целого поколения, которое выросло на его энергии.

Прощание с музыкантом

Церемония прощания с Андреем Яценко состоится 23 октября в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины (улица Саксаганского, 6, Киев).

Начало в 09:00, завершение в 11:30.

Информацию о смерти музыканта сперва сообщил продюсер и основатель группы "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ) Александр Стеганов (Стеганoff). Впоследствии ее подтвердили участники Green Grey, обновив обложки своих страниц фотографией со свечой.

На личной странице Андрея в Facebook также появилась черная лента.

Путь артиста

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 года в Киеве. Он был гитаристом, композитором и безоговорочным лидером Green Grey – группы, которая стала лицом украинского рока 1990–2000-х. Его творчество сочетало энергию, драйв и искренность, что откликались тысячам слушателей.

После начала полномасштабного вторжения России Яценко активно волонтерил: помогал эвакуировать семьи за границу, а затем присоединился к батальону ТрО "Мрия". Там он занимался противовоздушной, противоракетной и противодронной обороной, не оставляя музыку даже на фронте.

Ранее OBOZ.UA писал, что рок-группа Green Grey планировала встретиться со своими поклонниками в течение осеннего турне по Украине, однако, к сожалению, из-за трагических обстоятельств замысел не удалось воплотить в жизнь. В понедельник, 20 октября, стало известно о смерти "Дизеля", поэтому все концерты были отменены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!