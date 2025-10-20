Внезапно умер Андрей 'Дизель' Яценко – лидер и основатель группы Green Grey

Внезапно умер украинский музыкант Андрей "Дизель" Яценко в возрасте 55 лет. Он был лидером и основателем рок-группы Green Grey.

Об этом сообщил украинский продюсер, музыкант и основатель группы "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ) Александр Стеганов (Стеганoff) в Facebook. Информацию подтвердили также другие участники группы Green Grey, обновив обложку своей страницы на фото со свечой.

Как выяснил OBOZ.UA, вероятной причиной смерти "Дизеля" стали проблемы с сердцем. Такое предположение сделали клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта ("Фагот").

На личной странице Андрея Яценко в Facebook также обновили основную фотографию профиля, добавив черную ленту.

Одним из первых, кто из звезд отреагировал на смерть музыканта, был Виктор Павлик. "Как? Почему? Причина? Напишите кто знает. Потому что в голове не укладывается", – написал он.

Соболезнования также выразили его знакомые и фанаты.

Что известно об Андрее "Дизеле" Яценко

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 года в Киеве. Он был гитаристом, композитором, идейным вдохновителем и лидером группы Green Grey, ставшей одним из символов украинского рока 1990-х и 2000-х.

Яценко после начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды Территориальной обороны, где служил в подразделении противовоздушной обороны.

В своих последних интервью "Дизель" неоднократно подчеркивал, что война изменила его мировоззрение. Он говорил, что вторжение России стало для него "моментом мобилизации", а служба в ТрО помогла понять, как важно поддерживать Украину не только музыкой, но и действиями.

Группа Green Grey

Группа Green Grey была основана "Дизелем" весной 1993 года в Киеве. Коллектив стал одним из первых представителей украинского альтернативного рока, соединив в своей музыке фанк, рок, трип-хоп и даже элементы электроники. Сами участники в шутку называли свой стиль "укр-попом" – по аналогии с британским "брит-попом".

Green Grey первыми среди украинских групп получили награду MTV Europe Music Awards – сначала в Лондоне (1996), а затем в Берлине (2009). Они также первыми подписали контракт с Pepsi, организовывали шоу с пиротехникой, спецэффектами и ди-джеями, чем задали новую планку для украинской сцены.

После этого в коллективе произошла творческая пауза, но уже в 2023 году группа, которой исполнилось 30 лет, вернулась к активной деятельности, начала переводить свой старый репертуар на украинский язык и организовала всеукраинский тур "Як ти?" в поддержку благотворительных инициатив.

Всего пять дней назад Green Grey анонсировали новый концертный тур, который должен был начаться уже 24 октября – выступления планировались в Днепре, Харькове, Киеве, Полтаве, Одессе и Николаеве.

