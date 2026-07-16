"Может закончиться летально". Камалия раскрыла опасный диагноз и операцию, которая ей грозит

Певица Камалия призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем – она страдает хроническим заболеванием кишечника, из-за чего недавно оказалась в больнице. Артистка пояснила, что эта болезнь обостряется дважды в год, а в отдельных случаях может представлять угрозу для жизни.

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По словам певицы в интервью "Ранкова кава", если приступы будут повторяться и в дальнейшем, врачам придется прибегнуть к хирургическому вмешательству и удалить часть кишечника.

По е словам, последнее обострение произошло в начале июня на фоне сильного стресса после российских обстрелов Киева и гибели на фронте ее двоюродного брата Сергея Канатникова-Прядка. Артистка пояснила, что ее болезнь носит хронический характер и особенно обостряется во время сильных эмоциональных переживаний.

"Есть такая старая история, хроническая, с кишечным трактом. Она два раза в год обостряется. Это опасная проблема, конечно. Потому что может даже закончиться летально. Она обостряется, когда я нахожусь в очень нервном состоянии", – поделилась Камалия.

Певица вспомнила, что фактором стресса на момент последнего обострения сначала стали неоднократные российские атаки на ее бизнес-центр. Впоследствии она узнала о гибели двоюродного брата, а после похорон ее самочувствие резко ухудшилось.

"Во вторник я узнаю, что мой двоюродный брат погиб на войне. В четверг похороны, а после захоронения мне становится плохо. Пока я вечером добираюсь до Киева, мне уже плохо. Я терплю. По опыту глотаю знакомые обезболивающие таблетки. Они мне не помогают. В пятницу полдня терплю, а потом уже теряю сознание", – рассказала артистка.

Из-за ухудшения состояния к певице вызвали скорую помощь. Медики настаивали на немедленной госпитализации, однако Камалия отказалась, поскольку на следующий день у нее было выступление в Кременчуге.

По словам певицы, врачи предупредили ее: если обострения будут повторяться, единственным выходом станет операция.

"Требуется хирургическое вмешательство. Конечно, сначала пытаются лечить консервативно, а если эти обострения постоянно повторяются, тогда удаляют часть кишечника", – сообщила Камалия.

Несмотря на тяжелое состояние, певица решила не отменять запланированный концерт. Хирург тогда был удивлен ее решением и попросил подписать документ о том, что всю ответственность за возможные последствия она берет на себя.

"Хирург смотрит на меня: "Какой концерт? Как вы будете завтра работать?" Я говорю: "Буду. Не впервые. Не хочу переносить концерт". Тогда он сказал: "Пишите расписку, что вы полностью отвечаете за свою жизнь", – вспомнила артистка.

После выступления Камалия все же выполнила обещание, данное медикам, и вернулась в больницу. В Instagram она сообщила, что проходит лечение в стационаре под капельницами и восстанавливается после обострения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалию обвинили в обмане из-за отдыха с Захуром. Знаменитость отправилась в отпуск вместе с детьми и бывшим мужем.

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