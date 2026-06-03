'Его не раз вытаскивали с поля боя раненым'. Камалия потеряла родного человека на войне

Украинская певица Камалия сообщила о тяжелой утрате в семье. На фронте погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко, который защищал Украину от российских оккупантов.

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О трагедии артистка рассказала на своей странице в Instagram, где опубликовала сообщение и архивные семейные фотографии. Она показала видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором фотографии погибшего военного были анимированы.

По словам Камалии, семья очень гордилась Сергеем и дорожила каждой встречей с ним.

"На фронте погиб мой двоюродный брат – Сергей Канатников-Прядко. Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили каждую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом", – высказалась Камалия.

Певица вспомнила, что еще менее чем год назад они все вместе праздновали важное для семьи событие – свадьбу его двоюродной сестры.

"Еще меньше года назад мы всей семьей выдавали замуж его двоюродную сестру Юлию. Тогда мы виделись, общались, радовались... И никто не мог даже подумать, что сегодня будем провожать Сергея в последний путь", – добавила артистка.

Камалия также рассказала о службе брата на фронте. По ее словам, военный неоднократно получал тяжелые ранения, однако каждый раз после реабилитации возвращался к собратьям.

"Он служил. Защищал Украину. Его неоднократно вытаскивали с поля боя раненым, в очень тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт. Третье возвращение стало для него последним", – поделилась певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что от тяжелого ранения на фронте умер Герой со Львовщины. Ему было всего 34 года.

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