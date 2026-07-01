Камалию обвинили в обмане из-за отдыха с Захуром: певица не промолчала и встала на защиту бывшего мужа

Украинская певица Камалия вызвала ажиотаж в сети, опубликовав кадры с отдыха в Испании. Знаменитость отправилась в отпуск вместе с детьми и бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, что стало поводом для некоторых людей обвинить ее в обмане по поводу развода.

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Под видео артистки в Instagram, где она и предприниматель широко улыбаются и наслаждаются морем, появилось много резких комментариев с упреками, будто бы бывшие супруги на самом деле не расторгли брак. Камалию и Захура обвинили в фальши и попытках показать публике нереальную картину отношений.

Пользователи сети писали: "Это те, кто развелся? Зачем врать?", "Какие же вы фальшивые. Думаете одно, а делаете другое"; "Ну вот, а говорили, что развелись. Рада за вас"; "А вы уже снова поженились? Потому что знакомые говорили, что вы и не разводились".

Все подобные упреки Камалия не оставила без внимания. Певица не позволила запятнать свою репутацию и заявила: готова даже показать свидетельство о расторжении брака всем , кто ставит под сомнение ее честность.

Артистка также отреагировала на оскорбления в адрес Захура. Как подчеркнула звезда, развод не стал для бывших супругов поводом стать врагами, более того, они с бизнесменом до сих пор испытывают уважение друг к другу.

Камалия также посоветовала хейтерам посмотреть их с Захуром интервью, в котором они четко объяснили свои нынешние отношения. Артистка и предприниматель откровенно рассказывали, что живут в одном доме, искренне заботятся друг о друге и просто остаются человечными.

Напомним, что Камалия и Мохаммад Захур связали себя узами брака в 2003 году. За время совместной жизни они стали родителями двух дочерей: Арабеллы и Мирабеллы, но навсегда сохранить "искру" любви все же не смогли. В 2023 году стало известно, что певица и предприниматель расстались.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что разведенная Камалия засветила нового поклонника, который покорил её щедрым жестом в День влюбленных.

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