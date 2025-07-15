Украинский блогер Елена Мандзюк вызвала бурное обсуждение в сети, подняв языковой вопрос. Она откровенно призналась, что максимально негативно относится ко всему русскому и такую же позицию прививает своим детям, поэтому они даже могут побить сверстника, если тот общается на языке страны агрессора.

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Об этом интернет-деятельница рассказала на личной странице в Instagram. Смелый пост Елены Мандзюк отнюдь не понравился некоторым юзерам, которые до сих пор не осознают всей важности общения на соловьином, поэтому они начали откровенно ее оскорблять.

"Да, я токсичный человек, токсичный ко всему московитому и более того, горжусь этим. Если вы также токсик, давайте дружить, создадим свое токсичное комьюнити, кто за?", – написала блогер.

Такое предложение Елены Мандзюк понравилось далеко не всем ее подписчикам. Некоторые отмечали, что якобы именно из-за такого воспитания детей в мире и возникает агрессия: "Вы такие ненормальные, что детей распределяете на русскоязычных и украиноязычных. А потом удивляются, откуда войны возникают. Давайте все будем воспитывать агрессию в детях, нам же мало соседей конченых. Давайте, чтобы наши были такими же". В ответ на это интернет-деятельница отметила, что ее дочь и сын могут довольно резко защищаться от русского и она этим гордится: "Мои дети могут отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?".

Откровенное заявление еще больше разозлило адептов "какая разница". Некоторые юзеры начали писать негативные комментарии, а кто-то вообще решил угрожать Елене Мандзюк:

"Отп*здила бы с радостью твоих детей на твоих глазах, носатое чмо".

"Боже какой ужас. Будьте человеком и любите. Любовь это больше чем злость и токсичность".

В ответ на весь хейт Елена Мандзюк отметила, что воспитывает своих детей в абсолютной любви к Украине и они четко знают, что россияне их враги, поэтому будут защищаться от всего, что связано со страной-агрессором.

"Если многих так возмутило то, что мой 6 летний сын может защищать свое пространство от московита, потому что, по его мнению "как украинец может говорить по-русски. И это точно русский" – логично, то это его выводы из того, где мы живем! Его папа защищает нас на фронте, а сын защищает себя в тылу!", – добавила блогер.

Однако все же довольно немалая часть аудитории интернет-деятельницы положительно отреагировала на ее пост. В комментариях некоторые украинцы отмечали, что с радостью присоединились бы к такому комьюнити:

"Токсичность здорового человека".

"Принимайте меня в ваш клуб токсиков! Такая токсичность мне нравится".

"Я тоже токсична. Супер токсичная! Ненавижу эту сволочь всем сердцем! Их язык, их болото, их плоть".

"Я ненавижу все, что связано с Россией. Да, я в вашей банде".

Напомним, что весной этого года серьезный языковой конфликт разгорелся между блогером и Анной Алхим, которая во время большой войны продолжает общаться на русском и потреблять контент авторов из РФ. Мандзюк обратилась в СБУ с призывом проанализировать деятельность скандальной коллеги. В частности, она вспомнила, что в свое время Алхим симпатизировала диктатору Владимиру Путину и называла его самым влиятельным "политиком" на планете. Из-за этого Мандзюк столкнулась с волной хейта, поэтому даже подала заявление в полицию.

Позже интернет-деятельницы решили попробовать помириться. Они договорились о совместной поездке на Курское направление, чтобы отвезти помощь военным. Со временем Мандзюк и Алхим сели за "стол переговоров". Они пришли на интервью к ведущей Рамине Эсхакзай, где подробно обсудили ссору. По результатам разговора было заметно, что ни одна из блогеров кардинально не изменила свою позицию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Мандзюк сообщила об угрозах убийством и рассказала, за что переживает больше всего.

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